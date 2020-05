Des milliers de jeux compatibles dès le lancement de la Xbox Series X

Microsoft a déjà dévoilé la grande majorité des caractéristiques de sa future Xbox Series X. Toutefois, le constructeur apporte plus de précisions sur un des aspects intéressants de la console : la rétrocompatibilité.

Outre la puissance de la prochaine console de Microsoft, la Xbox Series X (XSX pour les intimes) proposera une rétrocompatibilité à priori totale avec plusieurs milliers de titres de la génération Xbox One mais également Xbox 360 et Xbox première du nom. Autant dire que les ingénieurs de Microsoft ont dû sacrément potasser pour parvenir à cela d’autant plus qu’il ne s’agira pas de simple émulation. Il va falloir savoir si Microsoft se retrouve dans la même situation que sur la rétrocompatibilité Xbox 360 sur sa Xbox One à savoir devoir utiliser beaucoup de ressources pour adapter/modifier les anciens jeux pour fonctionner sur la nouvelle console.

En effet, les anciens titres des anciennes consoles profiteront de caractéristiques modernes comme une meilleure résolution, une technologie qui permettrait d’ajouter l’affichage HDR (sans impact sur la performance) et profiteront de la vitesse accrue du SSD, du nouveau CPU et GPU pour un confort de jeu optimum. Cela implique donc un certain travail de la part des équipes de Microsoft pour faire tourner de manière optimale les anciens titres sur XSX. Le résultat serait donc des jeux qui tourneraient à leur maximum de performance de l’époque voire même mieux que sur les machines de l’époque comme un framerate plus stable et plus élevé – certains titres pourraient passer de 30 à 60 images/seconde et d’autres de 60 à 120 images/seconde -, une plus grande résolution, une qualité visuelle améliorée et une réduction du temps de chargement. Même la fonction Quick Resume qui permet de reprendre le jeu où on l’avait laissé fonctionnera avec les anciens titres compatibles.

Bref, les futurs possesseurs de la XSX pourront (re)découvrir les anciens titres avec une qualité inédite. Il faudra voir combien de titres seront compatibles au lancement de la console à la fin de l’année. Il me tarde de voir ce que cela peut donner et pour sûr je vous proposerais un max de vidéos de ces anciens titres tournant sur la XSX dès la sortie de la machine.

Au tour maintenant de voir ce que Sony va proposer même si je doute que le constructeur nippon puisse aller aussi loin que Microsoft sur cet aspect. Réponse très prochainement semble-t-il 😉