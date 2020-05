Enfin une date pour la présentation de la PlayStation 5 de Sony !

Cela fait des mois que les fans PlayStation s’impatientent de voir ce que peut donner la future PlayStation 5. Après des semaines de rumeurs, Sony vient enfin de confirmer la date de leur show.

Comme vous pouvez vous en douter, il s’agit d’un stream sur Youtube – on vous proposera le player prochainement lorsqu’il sera disponible – et non de l’habituelle méga conférence en raison de la pandémie évidemment. Toutefois, contrairement à un State of Play relativement court, cette présentation durera un peu plus d’une heure et devrait montrer divers jeux en cours de développement et qui devraient être disponibles au lancement de la console à la fin 2020. Sans plus de précision quant aux éditeurs et développeurs concernés, Jim Ryan, le big boss de Sony Interactive Entertainment indique qu’il y aura des studios de toute taille et de toute âge impliqués sur ces premiers projets montrés.

Jim Ryan indique que d’autres articles sur le PlayStation Blog et d’autres streams probablement vont suivre au fil des semaines pour montrer plus de cette nouvelle génération PlayStation.

Parmi les autres informations du jour concernant la PS5, on découvre sans surprise que Sony demande aux éditeurs et développeurs qui vont soumettre leurs titres PS4 à partir de la mi-juillet de vérifier qu’ils tournent correctement sur PS5.

Autre information là encore sans surprise, Jim Ryan a confirmé que The Last of Us Part II – probablement Ghost of Tsushima également – tournera évidemment sur PS5. Espérons que Naughty Dog et Sucker Punch, les développeurs de ces deux superproductions, patcheront bien leur jeu pour tirer profit de la puissance supplémentaire de la PS5. Allez les gars, du 4K 60 images/seconde pour ces deux titres serait fabuleux 🙂 Personnellement je pense que Sony a dû demander à ses studios de patcher leurs anciennes superproductions. Le back catalogue des titres Sony sur la PS4 comporte quelques perles qui mériteraient de profiter du surplus de puissance de la console : Spider-Man, Horizon Zero Dawn, God of War ou même Killzone Shadow Fall. Cela sera un argument supplémentaire pour justifier l’achat de la console à une partie du public PS4 🙂

Dernière information qui là encore ne me surprend pas mais qui va à l’encontre de la stratégie de Microsoft. Sony n’a pas l’intention de développer des titres PS5 rétrocompatibles PS4. Vous pouvez donc être certains que les prochaines superproductions des studios internes à Sony seront spécifiques à la PS5 pour tirer partie de toutes les capacités de la prochaine console. Naughty Dog doit être dessus depuis un moment. Guerrilla Games a certain au moins un titre également. Bref, tous les studios doivent travailler sur des titres spécifiques PS5. Il y a de fortes chances donc que The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima soient les derniers titres PS4 de la part des studios internes à Sony.

Toutefois, si vous ne comptez pas switcher sur la PS5 tout de suite, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez être certains que la majorité des éditeurs tiers vont tenter de produire des titres qui tourneront à la fois sur PS5, PS4 Pro et PS4 pour des raisons très simples. Cela n’est pas toujours intéressant voire viable de produire sur une nouvelle machine lorsque le parc installé est encore réduit. Donc les prochaines superproductions d’Activision, EA, Ubisoft et consors seront pour sûr rétrocompatible avec évidemment des avantages à jouer sur une PS5 plutôt que sur les machines de la génération d’avant. Certains tiers ont tout de même déjà annoncé des titres exclusivement next gen et c’est tout aussi logique lorsqu’on veut se faire un nom 🙂 Je pense notamment à Godfall prévu sur PS5 et PC uniquement. On verra les titres uniquement next gen se généraliser que vers la 2èmd ou 3ème année de vie des machines donc pas avant 2022-2023.

Plus que quelques jours donc à patienter pour se faire une première idée des titres de la PS5. Rendez-vous le jeudi 4 juin à 22h heure française pour voir tout cela ensemble. Espérons que Sony ne fasse pas la même erreur que Microsoft lors de son Xbox Inside et nous montre réellement des titres PS5 et du gameplay. Priez les gars 🙂

En attendant voici un petit teaser.