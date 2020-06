Codematers prendra la licence WRC à partir de 2023

Codemasters que vous connaissez tous maintenant comme le grand spécialiste des simulations automobiles de tous types annonce avoir récupéré les droits de la FIA WRC.

A partir de 2023 et ce jusqu’à 2027, Codemasters sera le seul détenteur des droits de la FIA WRC. Attendez-vous donc à l’arrivée d’éditions annuelles simulant ce fameux championnat de rallye.

Après avoir été chez Sony pendant des années pendant la génération PS2 puis chez les italiens de Milestone, la licence WRC est passée chez les frenchies de Bigben Interactive depuis 2015 avec des simulations plutôt réussies par l’équipe de Kylotonn. Il leur reste encore 2-3 éditions possibles avant de laisser la main à Codemasters qui, je n’en doute pas, va vouloir pousser le réalisme plus loin. Après tout, on leur doit la saga Colin McRae et les Dirt dans le genre rallye.

La stratégie de l’éditeur est somme toute simple : spécialisons-nous dans les simulations automobiles et récupérons les licences des plus populaires compétitions. Après la F1, voici donc venir le WRC. Parallèlement, Codemasters a les sagas Grid et Dirt. Cette dernière va voir venir le cinquième opus prochainement sur les consoles actuelles, le PC mais aussi les next gen PS5 et XSX.

D’ici là, on peut supposer que le premier WRC made in Codemasters sera uniquement PS5, XSX et PC avec de possibles versions sur mobiles. Il me tarde déjà d’imaginer les somptueux décors ultra riches dans lesquels on va rouler à tombeaux ouverts. :p