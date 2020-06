Le cross-play arrive sur Need for Speed Heat

Jusqu’à présent il était impossible à des utilisateurs jouant sur des plateformes différentes de s’affronter sur les titres d’Electronic Arts. L’éditeur n’avait jamais intégré le cross-play à ses jeux. C’est désormais donc possible sur Need for Speed Heat.

C’est donc le jeu de course d’EA/Ghost Games qui va inaugurer le cross-play avec la dernière mise à jour majeure qui doit tomber ce mardi 9 juin. Ce dernier patch pour Need for Speed Heat va permettre aux joueurs PS4, Xbox One et PC de s’affronter. Il suffira d’accepter le cross-play après avoir installé la mise à jour.

Vous pourrez alors voir tous vos amis sur Need for Speed Heat peu importe leur machine. Il sera également possible de discuter vocalement. Un petit icône indiquera sur quelle machine vos interlocuteurs jouent.