Aloy reviendra dans une nouvelle aventure avec Horizon Forbidden West

Trois après la sortie de Horizon Zero Dawn que votre serviteur a parcouru dans tous les sens, Guerrilla Games montre donc sa suite prévue sur PlayStation 5. Et autant vous le dire tout de suite. Je serais fidèle au poste avec Aloy pour de nouvelles aventures.

Horizon Zero Dawn est selon moi une des plus grandes réussites de la PS4 et voir sa suite sur PS5 ne peut que me ravir. Même si on ne sait pas grand chose de ce nouvel épisode, on peut tirer quelques indices notamment avec une nouvelle région à explorer ainsi que de nouveaux ennemis. Une fois encore, Aloy devrait faire preuve d’agilité, de force pour venir à bout non seulement des nouvelles bestioles mécaniques mais aussi de ce qui semble être une nouvelle faction. Avec de nouveaux environnements – j’ai cru déceler le sigle de San Francisco et le fameux Golden Bridge à un moment – on va encore pouvoir apprécier le travail de malade des graphistes pour rendre ce nouveau monde encore plus riche, plus détaillé et plus vivant.

La plus grande nouveauté de cet épisode est la possibilité d’explorer les fonds marins puisque ce nouveau monde semble être en bord de mer avec diverses étendues d’eau qu’Aloy pourra explorer en plongeant.

Il y a de fortes chances qu’il faille encore attendre au moins une bonne année pour voir ce jeu débarquer sur la PS5. Mais en attendant, admirer déjà la première vidéo que je vous propose à la résolution maximale de 4K et la première galerie d’images 4K également.

Horizon Forbidden West est prévu uniquement sur PS5 à une date pour le moment inconnu.