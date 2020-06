Capcom annonce Resident Evil Village sur PS5, XSX et PC

Ben voilà, c’est chose faite. Capcom dévoile enfin le prochain Resident Evil qui ne se nommera pas Resident Evil VIII mais Resident Evil Village. Et a en juger par la toute première vidéo et les premières images, on va encore avoir bien des sueurs froides.

Prévu pour 2021 sur PS5, XSX et PC, ce nouvel épisode dévoilé pendant le stream PlayStation Future of Gaming va encore bénéficier du RE Engine créé pour le Resident Evil 7 Biohazard et qui a servi pour les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 ainsi que pour Devil May Cry 5.

L’action se déroule quelques années après les évènements du précédent épisode. Ethan Winters et sa femme Mia vivent désormais dans un lieu paisible bien loin de la propriété des Bakers. Mais leur vie tranquille ne va pas durer car une nouvelle tragédie va point le bout de son nez. Chris Redfield, l’un des héros de la saga Resident Evil va réapparaître dans leur vie et la changer.

Comme pour le précédent volet, le jeu se déroulera encore avec une vue subjective et vous réincarnerez encore Ethan. Vous allez devoir faire face encore à bien des horreurs dans un village et devrez tenter de survivre dans une région enneigée.

Le moteur et le travail de l’équipe permet de découvrir un visuel encore plus riche et des animations encore plus crédibles. Pour sûr les fans de survival horreur peuvent déjà se frotter les mains. Ca semble bien parti. Admirez la vidéo et les premières images ci-dessous ainsi qu’un message spécial vidéo de la part de l’équipe de développement.

Resident Evil Village est prévu sur PS5, XSX et PC pour 2021.