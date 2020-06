Les créateurs de Resogun annoncent Returnal sur PS5

Je suis fan de l’équipe de Housemarque depuis des décennies – cela remonte à l’époque où l’équipe s’appellait encore Bloodhouse puis Terramarque avec des jeux sur Amiga. Avec la PS3 puis la PS4, on avait eu droit à des jeux comme Super Stardust et évidemment le génial et fun Resogun, Nex Machina et Matterfall.

Mais on savait que l’équipe bossait sur un projet plus ambitieux depuis un moment déjà et le stream de Sony a permis de le découvrir. Il s’agira donc de ce Returnal qui semble mêler leur expertise en terme de shooter intense et frénétique avec un universe bien sinistre. Returnal s’inscrit dans la mode des rogue-like puisque le personnage dans le jeu se retrouve sur une planète où elle est comme bloquée et ne cesse de mourir pour ressusciter et devoir survivre et combattre nombre de bestioles et de forces hors de son contrôle.

Le gameplay semble être toujours aussi intense en terme de shooter. Les séquences de shooting m’ont fait penser à Nex Machina, un de leurs précédents titres, mais avec une vue à la troisième personne plutôt qu’une vue aérienne. On peut s’attendre avec Housemarque à un gameplay ultra réactif. D’ailleurs, l’héroïne pourra switcher ultra rapidement entre divers modes de tir. Par ailleurs, le jeu semble largement utiliser le son 3D qui aidera le joueur à situer les ennemis dans les environnements.

Même si je ne suis pas un grand fan des ambiances lugubres, ce Returnal m’attire. Je fais confiance à Housemarque pour pondre un gameplay bien punchy. Returnal est toujours en cours de développement exclusivement sur PS5. Pas de date de sortie pour le moment.

Si vous ne l’avez pas vu, voici ci-dessous diverses images et la vidéo en 4K.