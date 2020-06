Sony dévoile enfin sa PlayStation 5, vidéo et photos à l’appui

Bon on s’y attendait un peu. Sony a bel et bien montré sa nouvelle PlayStation 5 avec une toute première vidéo et une belle galerie d’images que nous vous proposons ci-dessous. Mais ils avaient réservé une petite surprise.

En effet ce n’est pas une mais deux consoles que Sony va sortir dans les mois à venir. Il y aura une version avec le lecteur Blu-Ray 4K et une version digitale certainement moins cher pour qui n’est pas gêné par l’achat uniquement en numérique via téléchargement sur le PlayStation Store. C’est pour l’instant le seul aspect différenciateur qu’on sait, Sony ne nous ayant pas le détail de ces machines au moment où j’écris ces lignes.

Le design est assez « couillu » et futuriste. Personnellement j’aime bien la – ou plutôt devrais-je dire – les bêtes. La version digitale est plus fine toutefois. Toutes deux semblent avoir été conçu pour être posé en vertical même s’il est tout à fait possible de les poser à l’horizontal.

Côté connectique, on peut déceler un port USB-C et un port USB 3.0 type-A sur la façade ainsi qu’un bouton d’allumage. Le port USB 3.0 présente une icône de charge. C’est sans doute celui-là qui servira pour charger le pad. La version avec le lecteur Blu-Ray 4K possède un second bouton sur la façade pour l’éjection de disque. Par contre, Sony ne montre rien de la connectique à l’arrière de la console. Pour sûr il y aura au moins un port HDMI 2.1 et un port d’alimentation. On peut supposer aussi un port Ethernet. Mais pour le reste, il va falloir attendre quelques semaines encore pour avoir le détail. Et comme présumé, Sony n’a donné aucune indication de tarif ni de date de sortie. Ce sera pour un prochain livestream.

Sony a toutefois joué sur l’effet de gamme totalement puisqu’outre les deux versions de la console, le constructeur va proposer des accessoires reprenant le design général des consoles. On avait déjà découvert le DualSense, le nouveau pad, il y a un moment donc pas de surprise. Sony va toutefois proposer un chargeur pour 2 pads, un casque audio Pulse 3D intégrant deux micros à réduction de bruit avec un dongle USB fourni pour une connexion pour assurer le son haute définition et 3D, une télécommande surtout utile pour qui veut regarder les films Blu-Ray et une caméra HD comprenant deux objectifs 1080p utile pour ceux qui veulent streamer directement de la console. On ne sait pas si cette caméra est compatible avec l’ancien PS VR ou si Sony compte sortir un PS VR 2 un jour.

A titre personnel, j’aime le design futuriste des consoles. En position verticale je trouve que ça en jette et ne devrait pas dépareiller à côté de mon téléviseur. Il reste encore de nombreuses inconnues. On n’a pas vu l’interface ni donc la connectique arrière. On n’a pas pu voir non plus le fameux port M.2 supplémentaire qui doit être caché quelque part derrière une trappe à moins que ce soit un démontage en règle à faire. Autre chose qui m’a un peu étonné sur le modèle avec lecteur Blu-Ray. Posé à l’horizontal, le lecteur se trouve dans la partie basse et non haute de la console. Choix curieux mais bon pourquoi pas.

La version digitale se justifie de plus en plus de nos jours avec une très forte proportion de ventes en dématérialisé de nos jours. Je pense toutefois que les futurs possesseurs de la PS5 digitale devront sans aucun doute s’acheter des disques durs externes pour stocker les jeux qu’ils ne jouent souvent mais qu’ils comptent utiliser sans devoir tout retélécharger. Quand on sait que de plus en plus de jeux font dans les 100Go, imaginez les heures de téléchargement même pour des utilisateurs avec des connexions fibre.

Le show a été donc l’occasion de découvrir la console mais Sony a donc décidé, comme prévu, de distiller les informations en plusieurs phases. Il est plus que probable qu’on n’ait pas de nouvelles avant le mois d’août avec la Gamescom digitale ou la rentrée avec un TGS digital pour que Sony lâche ses dernières cartouches avant le lancement toujours prévu pour la fin de l’année 2020.

Vivement Noël !!! :p