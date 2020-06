BluePoint travaille sur le remake de Demon’s Souls sur PS5

A l’instar d’autres titres, ce remake de Demon’s Souls était devenu un secret de polichinelle. C’est donc sans surprise qu’on a découvert la toute première vidéo et les fans peuvent déjà se frotter les mains et préparer leur armure.

Confié à l’équipe de BluePoint Games à qui on doit les remakes/remasters de titres comme Ico ou Shadow of the Colossus, ce remake de Demon’s Souls va plus loin que le simple lifting de façade au demeurant fort impressionnant. Je vous invite à regarder la vidéo et la galerie d’images ci-dessous pour vous en rendre compte par vous-même.

BluePoint Games va puiser dans les ressources de la PS5 pour proposer une aventure toujours aussi dantesque mais avec un univers tellement enrichi que les fans de la version originale auront bien du mal à reconnaître. Le niveau de détail, la richesse des décors, les effets d’ombres et le ray tracing pour une image plus réaliste encore ne pourront que faire plaisir aux fans. Et ceux qui ne le connaissaient pas auront peut-être une envie de se lancer dans l’aventure.

A titre personnel, j’avais découvert ce titre à l’époque avant sa sortie au Japon pendant un Tokyo Game Show et j’étais dubitatif sur le gameplay à mon sens trop rigide et des performances trop variables sur la PS3 de l’époque. Depuis ce titre a engendré la saga Dark Souls et le genre qui va avec dont d’autres représentants ont connu un succès semblable comme Bloodborne (on espère une suite sur PS5 ou un remake) ou encore les Nioh. Ce remake va corriger cela. BluePoint Games prévoit d’ailleurs de laisser au choix aux joueurs entre la qualité graphique ou la fluidité de l’animation.

Malheureusement aucune date de sortie officielle d’annoncée pour le moment. On va devoir se contenter de saliver devant le trailer et les images ci-dessous.