Le Computex 2020 a été annulé. Prochaine édition en 2021

Habituellement, au mois de juin, dans la même période que l’E3 ou la WWDC d’Apple, se tient l’un des plus grands salons informatiques au monde à Taipei, le Computex. Mais Covid oblige, l’édition de cette année a été annulé.

Le Computex 2020 rejoint la longue liste des salons et shows annulés à travers le monde en raison de la pandémie actuelle. Même si Taiwan fait partie des pays ayant géré la pandémie avec des résultats qu’envieraient tout pays occidental (un peu plus de 400 cas et 7 décès), un tel salon international rassemblant des visiteurs et exposants du monde entier pouvait difficilement se tenir. Entre les limitations de déplacement, la peur de la propagation du CoVid-19, visiteurs et exposants auraient sans doute été très peu nombreux ou en tous les cas peu enclin à faire le déplacement.

L’organisateur avait dans un premier temps reporté le salon à septembre prochain. Mais la situation à travers le monde de la pandémie les oblige à reconsidérer leur position et donc tout simplement annuler l’édition de cette année. C’est d’autant plus dommage que le Computex est devenu au fil des années l’épicentre des annonces hardware dans le monde du PC compte tenu que la plupart des grands constructeurs sont du pays, ASUS, MSI, Gigabyte ou encore Acer pour n’en nommer que quelques uns. C’est souvent au Computex également que Nvidia dévoile ses nouvelles cartes et technologies. Un peu normal, Jensen Huang, le big boss de Nvidia est du pays. De même chez AMD puisque Lisa Su, patronne du fondeur est également d’origine taiwanaise. Pour nous autres gamers, on espérait d’ailleurs que Nvidia ne dévoile enfin sa nouvelle génération de GPU, les RTX série 3000. AMD de son côté aurait sans doute prévu de dévoiler ses nouveaux GPU RDNA dont certains éléments sont dans la PS5 et la XSX ainsi que les CPU Ryzen 4000.

La prochaine édition du Computex aura donc lieu désormais en 2021, du 1er au 5 juin pour être plus précis – en espérant que la pandémie soit contenue d’ici là. Après, l’E3, la GamesCom, les TGS (Tokyo et Taipei Game Show) ou encore le PGW chez nous, c’est donc au tour du Computex de subir les affres de la pandémie. Pour sûr les constructeurs du plus petit au plus grand vont trouver d’autres moyens pour annoncer leurs produits à venir à travers des livestreams et des vidéos.