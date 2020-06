Arkane Lyon montre enfin Deathloop, un shooter bien nerveux pour la PS5 et PC

Annoncé lors de l’E3 2019, le show PS5 a été l’occasion de voir enfin du gameplay pour ce shooter en cours de développement chez Arkane à Lyon. Et à en juger par la dite vidéo, c’est assez loin de leur série Dishonored.

Le concept fait penser à un rogue-like FPS. Dans Deathloop, vous allez être projeté sur l’île de Blackreef où deux assassins s’affronter depuis une éternité. Incarnant Colt, l’un des deux assassins, vous allez devoir combattre, saboter et survivre face aux membres du programme Aeon, la bande de fêtards bien décidé à vous éliminer. A vous d’éliminer huit cibles.

L’originalité du jeu repose sur le concept de la boucle temporelle. En effet, vous êtes enfermés dans cette boucle et vous devrez éliminer les 8 cibles pour pouvoir en sortir. Comme si cela ne suffit pas avec nombre d’ennemis et de cibles à éliminer, vous aurez à faire face à un autre assassin, Julianna. Et cet assassin peut être incarné par un autre joueur en ligne qui s’immiscera dans votre partie. Son objectif est simple. Vous empêcher de sortir de la boucle en vous éliminant. A chaque mort, vous devrez donc recommencer du début.

A l’instar du film Le Jour Sans Fin, vous devrez donc revivre encore et encore la même journée mais trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles parades, de nouveaux chemins, de nouveaux moyens d’atteindre votre but final : sortir de la maudite boucle en éliminant les investigateurs. A vous également de vous équiper d’un arsenal dévastateur et d’utiliser des aptitudes surnaturelles. Chaque jour sera riche d’enseignement pour réussir votre mission finale.

Ce rôle un brin sadique de Julianna est évidemment accessible à tous. Si vous en avez marre d’incarner Colt, prenez le rôle de Julianna et allez éliminer les Colt des autres joueurs pour changer ;). Et ceux qui veulent incarner Colt tranquillement le peuvent. Il suffit de désactiver l’option invasion et vous pourrez jouer tranquillement. Une fois le jeu bien maîtrisé vous pourrez toujours réactiver l’option pour pimenter vos parties.

Deathloop sera une exclusivité temporaire sur PS5 et sera disponible au lancement de la console. Le jeu profitera de la puissance de la PS5 ainsi que des caractéristiques du DualSense pour une plus grande immersion. La version PC sortira au même moment. Il faudra attendre quelques temps pour une version XSX qui est pour sûr prévue par Bethesda Softworks et Arkane Lyon.