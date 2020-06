Planet Coaster sera jouable sur consoles y compris next gen en fin d’année

Si les joueurs attendent beaucoup de la prochaine génération de consoles pour avoir des jeux d’action ou d’aventure ultra riches et clinquants, certains préfèrent les jeux de gestion. Dans ce domaine, Frontier Developments a de quoi satisfaire les fans du genre avec son Planet Coaster.

Disponible depuis novembre 2016 sur PC, Planet Coaster a généré une sacrée communauté avec plus de 2 millions d’exemplaires vendus. Son arrivée sur consoles devrait toucher un nouveau public. S’il avait déjà été annoncé sur PS4 et Xbox One depuis l’an dernier pour une sortie cet été, il semblerait donc que Frontier Developments ait décidé de reporter le lancement pour le synchroniser avec le lancement des PS5 et XSX à la fin de l’année. Le jeu sera évidemment optimisé pour profiter de la puissance des consoles next gen.

Pour rappel Planet Coaster est un jeu de simulation et de gestion qui vous propose de créer et gérer votre parc d’attraction – comme l’ancêtre Theme Park. Vous aurez un contrôle total sur vos créations et sur votre parc avec moult détails à gérer. Et le meilleur point de repère est la réaction en temps réel de vos visiteurs. Il faudra tout faire pour les satisfaire, corriger ce qu’il faut, etc. A vous les attractions surexcitantes, les magasins d’alimentation ou de cadeaux pour générer du chiffre d’affaires ou encore la gestion du personnel pour que vos visiteurs soient parfaitement accueillis pour une journée inoubliable.

Planet Coaster arrive sur PS5, XSX, PS4 et Xbox One à la fin de l’année 2020. Il est déjà disponible sur PC.