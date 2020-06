Assassin’s Creed Origins gratuit ce week-end

Ubisoft est coutumier des week-ends gratuits pour attirer de nouveaux joueurs sur ses titres. Pour le week-end qui commence bientôt, l’éditeur français a décidé de mettre en avant la version PC d’Assassin’s Creed Origins.

Du 19 au 21 juin, tous les joueurs PC – pour peu que leur configuration le permette évidemment – peuvent jouer gratuitement Assassin’s Creed Origins via Uplay. Il suffira de se connecter sur le service d’Ubisoft ou de se créer un compte si vous n’en avez pas et de récupérer le jeu. D’ailleurs, vous pouvez le faire dès à présent pour récupérer les Go de données du jeu :p

Pour rappel, Assassin’s Creed Origins est l’avant-dernier volet de la saga sorti en 2017 – le dernier étant Assassin’s Creed Odyssey et je ne compte pas le prochain, Assassin’s Creed Valhalla à sortir fin 2020. On pouvait y découvrir une aventure se déroulant pendant l’Egypte antique et incarner un certain Bayek, protecteur de l’Egypte et l’un des tous premiers assassins.

Cette version d’essai permet d’accéder à l’intégralité du jeu. Si vous êtes assidus et rapide, vous pourriez même finir le jeu – enfin, faudrait sans doute pas dormir du week-end :). Comme d’habitude, si vous voulez continuer votre aventure à la fin du week-end gratuit, vous pourrez en achetant le jeu qui est actuellement uniquement à 12€ sur Uplay. Votre progression sera conservée.

Assassin’s Creed Origins est disponible sur PS4, Xbox One et PC.