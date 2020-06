Premières images de FIFA 21

Que serait une année sans un FIFA ? Impossible n’est-ce pas? Même si ces dernières éditions n’ont pas été apprécié par les puristes, la saga FIFA conserve une énorme communauté qu’EA va tenter de satisfaire une fois encore.

Pour l’édition 2021, FIFA 21 ne devrait pas déroger aux règles d’améliorations, d’ajouts de nouveautés et à diverses corrections. Pour le moment EA est resté évasif sur la nouvelle édition qu’ils présenteront de manière plus complète dans les prochaines semaines. En attendant, l’éditeur s’est fendu d’un clip mêlant FIFA 21 et Madden NFL 21 et surtout les premières images du jeu avec notre MBappé national.

Avec les consoles next gen, vous pouvez évidemment vous attendre à des graphismes encore plus réalistes grâce à de nouveaux effets de lumière dynamiques, des effets météo plus riches. Sur PS5, les jeux utiliseront les spécificités du pad DualSense pour que les joueurs puissent ressentir les impacts des coups, des tirs, des passes, des chops, etc, grâce au retour haptique qu’offre le pad de la PS5.

Autre point évident, la présence de SSD sur la PS5 et la XSX permettra d’avoir des temps de chargements ultra-rapides. Plus besoin d’attendre des plombes pour se lancer dans une partie.

Un dernier point important que Microsoft a mis en avant via sa fonction Smart Delivery et qu’EA nomme Dual Entitlement. Si vous achetez les versions PS4 ou Xbox One de FIFA 21 ou Madden NFL 21 et que vous passez à la PS5 ou la XSX, vous pourrez récupérer la version next gen gratuitement en la téléchargeant. Evidemment cela suppose de rester chez le même constructeur. Vous ne pouvez pas par exemple passer de la version PS4 à la version XSX. Cette offre est valable jusqu’à l’arrivée de FIFA 22 et Madden NFL 22. Cela vous laisse donc une année pour vous décider.

Quant à la version Switch de FIFA 21, ce sera encore une version old gen qui ne comprendra pas nombre de nouveautés des versions PS4, Xbox One et PC. Pas de mode Volta, pas de mode histoire, etc. Bref, une version light.

FIFA 21 devrait sortir en septembre 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Ils seront disponibles ensuite sur PS5 et XSX.