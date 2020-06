Star Wars Squadrons – Nouvelles informations, nouvelles images et vidéo de gameplay

A défaut d’avoir été un stream palpitant – en fait, l’EA Play était une déception – on aura au moins pu voir à quoi allait vraiment ressembler le prochain Star Wars Squadrons. Et si vous ne l’avez pas vu, je vous propose la vidéo de gameplay ci-dessous.

Pour une fois, une vidéo de gameplay en montre beaucoup. C’est le cas de la vidéo de Star Wars Squadrons montré par EA pendant son EA Play. On y découvre les différents aspects du jeu à travers de véritables séquences de jeu. A en juger par la vidéo, le jeu est prometteur et devrait ravir les fanatiques de la saga qui rêvaient d’un jeu de combat spatial dans l’univers Star Wars depuis des années.

Star Wars Squadrons proposera une campagne solo qui vous fera incarner un pilote dans chaque camp, l’Empire ou les rebelles. Pour l’Empire vous incarnerez Case Kassandora et pour les rebelles, vous serez Rao Highmoon. Evidemment chacun pourra piloter les appareils légendaires de son camp comme le Tie Fighter côté Empire ou les fameux X-Wing côté rebelles. Le gameplay se fera principalement en vue cockpit avec nombre d’écrans pour les informations nécessaires pour des combats réussis. On trouve ainsi la gestion d’énergie, les indicateurs de vitesse ou encore la charge des lasers et autres statuts de votre appareil.

Côté en ligne, vous aurez droit à des parties en 5 contre 5. Chaque camp aura accès à 4 types de vaisseau à l’instar des classes dans les FPS. Les chasseurs sont versatiles. Les intercepteurs sont rapides. Les vaisseaux de support sont comme les médics dans les FPS. En fin les bombardiers sont des vaisseaux puissants pour détruire les grosses cibles. A l’instar des Star Wars Battlefront, plus vous jouez et plus vous looterez des éléments pour customiser vos vaisseaux ou vos pilotes. Plus de 50 équipements pourront être récupérés pour améliorer les performances de vos vaisseaux. On pourra aussi aisément changer son arsenal en fonction de la stratégie de l’escouade. Bref, l’équipe de Motive tente d’apporter un jeu d’équipe à ce titre de combat spatial qui pourrait être intéressant si bien équilibré.

Plusieurs modes en ligne sont déjà annoncés. On aura ainsi le mode dogfight qui est un pur mode de frag. A vous de descendre les vaisseaux adverses avec un bon travail d’équipe. Pour le mode Fleet Battles, on aura droit à des combats plus grandioses pour des combats à 5 contre 5. On pourra ainsi rencontrer ses coéquipiers, coordonner l’arsenal et définir les stratégies et tactiques pour une efficacité maximale. Ce mode englobe plusieurs séquences qui vont du dogfight en passant par l’attaque ou la défense de vaisseaux de moyenne importance avant de tenter de détruire le vaisseau amiral ennemi. A chaque séquence, l’équipe pourra ainsi pousser les lignes de front en avant ou être repoussé par les adversaires. C’est une sorte de mode conquête adapté à l’univers des combats spatiaux de Star Wars. Séduisant n’est-ce pas?

Comme précédemment annoncé, ce titre sera jouable dans son intégralité avec le PS VR de quoi permettre de ressortir votre casque. C’est sans doute aussi un titre qui risque de faire acheter des PS VR en fin d’année. Il ne serait pas étonnant que ce titre bénéficie de cross marketing avec Sony dans les mois à venir donc.

Parallèlement à la vidéo, EA a lâché de nouvelles images que je vous propose dans la galerie ci-dessous.

Star Wars Squadrons est prévu pour le 2 octobre 2020 sur PS4 avec compatibilité PS VR, Xbox One et PC. On va supposer que le titre bénéficiera de mise à jour sur PS5 et XSX par la suite.