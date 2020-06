Marvel’s Avengers sera disponible sur PS5 et XSX

Après avoir reporté son Marvel’s Avengers, Square Enix en a certainement profité pour planifier et bosser sur le travail d’adaptation de leur bébé sur les prochaines consoles. L’éditeur confirme que le jeu sera bel et bien disponible sur PS5 et XSX.

Prévu pour le 4 septembre prochain, Marvel’s Avengers va permettre aux fans de se lancer dans une aventure inédite et incarner l’un des super-héros de la saga. S’il n’est pas étroitement lié aux films, ce Marvel’s Avengers devrait tout de même permettre aux fanatiques de profiter de leur personnage préféré.

Jusqu’à présent prévu sur PS4, Xbox One et PC, Square Enix confirme que le titre sera bel et bien disponible au lancement de la PS5 et de la XSX à la fin de l’année. Si vous achetez le jeu sur PS4, vous pourrez récupérer la mise à jour gratuitement lorsque vous basculerez sur PS5. Il en va de même pour ceux qui achèteront le jeu sur Xbox One et décident de basculer vers la XSX. La sauvegarde et donc votre progression sera conservée. Le jeu bénéficiera du cross-play dans la même famille de consoles. Les possesseurs du jeu sur PS5 et PS4 pourront jouer ensemble. De même côté Xbox One et XSX.

A quoi aurons-nous droit sur PS5? L’un des membres de l’équipe a fait un petit point et dévoile ainsi que la version PS5 bénéficiera de textures avec une résolution supérieure, de plus de détails à longue distance et de diverses améliorations sur les effets spéciaux et les effets graphiques pour une qualité graphique plus riche et plus réaliste. A l’instar de ce qu’on a eu sur certains titres entre la PS4 et la PS4 Pro, Marvel’s Avengers proposera un mode graphisme amélioré et un autre focalisé sur la fluidité avec résolution dynamique 4K à 60 images/seconde. Le SSD ultra-rapide de la PS5 permettra des temps de chargement minimalistes quasi-instantés. Crystal Dynamics va également profiter des fonctionnalités spécifiques au DualSense de la PS5 pour une plus grande immersion avec les gâchettes adaptatives et le retour de force haptique. Enfin, le jeu offrira évidemment un son 3D qui devrait surprendre tous ceux qui vont jouer au casque surtout.

Square Enix n’a pas donné de détails concernant la version XSX mais elle ne devrait guère différer de la version PS5 sans doute.

Marvel’s Avengers est prévu sur PS4, Xbox One et PC pour le 4 septembre 2020. Il sera disponible plus tard dans l’année sur PS5 et XSX. En attendant, voici les premières images de la version PS5 ci-dessous.