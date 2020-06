Marvel’s Avengers – Un résumé du stream War Table. Nouvelles vidéos et images

Square Enix et son équipe Crystal Dynamics, à qui on doit les derniers Tomb Raider, travaillent d’arrache-pied pour terminer leur adaptation des fameux Avengers de Marvel. Après un report de sa sortie de quelques mois, l’équipe commence enfin à communiquer et expliquer son bébé. Le stream d’aujourd’hui, premier épisode de la série des War Table, a permis d’en savoir un peu plus. Voici un topo pour les anglophobes.

Le scénario est basé sur un méchant connu par les puristes des Avengers à savoir Modok. Son objectif est somme toute assez simple. Il veut débarrasser la Terre de tous les inhumains qui possèdent des super-pouvoirs. Et comme vous pouvez vous en douter, vous allez incarner les Avengers pour le contrer et affronter des hordes d’appareils hi-tech.

Sous la direction du Dr George Tarleton, l’organisation AIM cherche à rendre le monde meilleur grâce à la science. Son obsession de vouloir se débarasser des super-pouvoirs le poussera à devenir MODOK. Manipulant l’opinion publique sur les dangers des super-pouvoirs et capable de contrôler les machines, MODOK sera un ennemi redoutable pour les Avengers qui vont devoir chercher à laver leur nom après avoir été victime d’une machination. Dans ce contexte, Kamala Khan (Miss Marvel pour les intimes) n’a pas du tout confiance en AIM et parvient à trouver des preuves montrant que l’organisation expérimente sur les inhumains sous prétexte de chercher un remède.

La campagne présente des missions héros qui permet d’incarner les différents membres des Avengers. La démo ci-dessous permet de découvrir une des missions mettant en scène Thor. Ces missions permettent à l’équipe de placer une narration sur les protagonistes et pour le joueur de découvrir les capacités de chacun. Dans le cas de Thor, vous allez évidemment combattre avec Mjöllnir, son célèbre marteau, et user de nombre de combos pour massacrer les ennemis en close combat ou projeter le marteau. Vous pourrez d’ailleurs combattre aussi bien au sol que dans les airs puisque Thor est capable de « voler ». Et puisqu’il est le dieu du tonnerre, Thor possède également des capacités destructrices de premier plan.

Pour tous les héros, vous aurez droit à une arborescence de skills à débloquer au fur et à mesure que vous progresserez en attrivuant des points skills. On peut par exemple marquer plusieurs cibles et envoyer Mjöllnir qui va les éliminer les uns après les autres tout seul. Chaque personnage possède trois types d’attaques héroïques : assaut, ultime et soutien. Pour les attaques assaut, il suffit de charger une barre lors des attaques normales pour pouvoir les déclencher. Les attaques soutien permettent d’apporter de l’aide lors des parties en coop. Ainsi, Thor peut invoquer le pouvoir des dieux qui surcharge ses propres forces et donnent aux proches coéquipiers une période d’invulnérabilité. Enfin les attaques ultimes sont les plus longues à charger mais elles sont surpuissantes à l’instar des super dans un Destiny par exemple.

Le système de combat est donc assez riche et la possibilité d’apprendre de nouveaux skills en fonction de ses propres préférences feront de vos héros des versions uniques. Votre Thor, votre Natasha, votre Iron-Man ne ressemblera pas à celui d’un autre joueur. Et cela va encore plus loin.

L’aspect personnalisation est largement inspiré par les MMORPG et des titres comme Destiny 2 ou Anthem. En effet, Marvel’s Avengers reprend les ingrédients de ces titres en les remaniant à la sauce beat’em all. Tous les personnages jouables auront ainsi une flopée d’équipements et d’armes à looter au fil des missions pour augmenter leurs capacités. De même, vous aurez à gérer des perks et modificateurs pour mieux adapter vos équipements à votre style de combat. Bref, Crystal Dynamics tente de proposer une grande profondeur de personnalisation pour rendre son jeu plus intéressant pour tout joueur peu importe son style et ses techniques. Quand au look, les graphistes s’en sont donnés à coeur joie en s’inspirant de nombre de costumes vus à travers les décennies de comics. Est-ce qu’on verra les costumes des versions des films ? Nombre de costumes seront disponibles à looter en jouant. Il y aura toutefois des costumes disponibles sur le store intégré. Il en va de même pour des emotes.

Ce qui rapproche encore plus Marvel’s Avengers à un Destiny ou un Anthem est la présence du jeu coop. Au coeur des missions se trouve votre base, le Chimera, un helicarrier du Shield, qui va se reconstruire au fur et à mesure que vous progresserez puisqu’il faudra rassembler nombre de compagnons, de factions, d’inhumains prêts à combattre pour la cause.

Les War Zones sont des missions jouables à 4 ou en solo accompagnés de héros bots que vous aurez débloqués pendant votre progression. A l’instar des missions héros, les war zones feront progresser votre super-héros. Ces missions war zones font partie intégrante de l’intrigue générale. Elles permettent de la dérouler pour stopper AIM et reconstruire la résistance mission après mission.

Outre les membres des Avengers – on a aujord’hui vu que Thor, Iron-Man, Hulk, Black Widow et Kamala Khan – d’autres personnages de l’univers Marvel seront là dans des rôles divers comme Jarvis ainsi que Hank Pym. Vous aurez aussi diverses factions que vous pourrez rejoindre pour gagner de la réputation, accéder à de nouveaux défis et de nouveaux marchands pour du matériel toujours plus puissants.

Marvel’s Avengers est prévu pour évoluer au fil du temps. L’équipe compte ainsi ajouter de nouveaux héros, de nouvelles régions, de nouvelles histoires et donc de nouvelles missions après le lancement et cela gratuitement. Le business model reposera certainement sur les microtransactions sur les costumes, emotes et autres éléments cosmétiques.

Dans quelques semaines, Crystal Dynamics devrait diffuser un autre stream évoquant cette fois-ci le premier héros à venir après le lancement et l’arrivée d’une bêta.

Marvel’s Avengers sortira sur PS4, Xbox One, PC et Stadia pour le 4 septembre 2020. Le jeu sera disponible sur PS5 et XSX également à la sortie des consoles. Celles et ceux qui possèderont les versions PS4 ou Xbox One pourront les updater gratuitement – si vous restez sur la même marque évidemment.

En attendant, voici les trois vidéos et le livestream complet ci-dessous ainsi qu’une toute nouvelle galerie d’images.