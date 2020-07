Ubisoft confirme son livestream du 12 juillet

Comme beaucoup d’éditeurs, Ubisoft avait dû revoir ses plans pour son show habituel à l’E3. L’éditeur avait ainsi reporté son show pour le passer en livestream. On sait désormais exactement quand on pourra y assister.

Empêtré depuis quelques semaines dans diverses allégations d’harcèlement envers divers employés, on en oublierait presque qu’Ubisoft avait un show prévu pour montrer tous les titres à venir dans les prochains mois.

Son évènement Ubisoft Forward a été ainsi confirmé pour le 12 juillet à 21h heure française avec un pre-show à 20h et un post-show à 21h45. Si vous êtes aussi bon en calcul que moi, le show principale devrait donc durer quelques 45 minutes 😀

On devrait y (re)voir des titres comme Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion ou encore Gods & Monsters. Le trailer ci-dessous laisse à penser qu’on y verra aussi de nouvelles informations concernant The Crew ou encore Trackmania et Trials.

En outre, les fans peuvent espérer également des nouvelles concernant Ghost Recon Breakpoint, The Division 2, Rainbow Six Quarantine ou encore Roller Champions. Et Ubisoft a confirmé quelques surprises… Aura-t-on droit aux premières images de l’adaptation d’Avatar par l’équipe de Massive Entertainment? Ok, ok, j’ai un gros doute sur ce point 😉

Ubisoft a un petit cadeau pour les joueurs sur PC. Si vous vous connectez sur votre compte Uplay, vous pourrez récupérer gratuitement Watch Dogs 2 sur PC. D’autres cadeaux sont prévus sous la forme de bonus in-game en participant à des quizz.

Le show sera visible sur les chaînes d’Ubisoft sur Twitch, Youtube, Mixer (moi qui pensait que c’était fini chez Mixer) et la page officielle.