Devolver Digital toujours aussi barré pour faire leurs annonces

Ces dernières années l’éditeur Devolver Digital faisait dans le décalé – et c’est peu dire – pour ses conférences E3. Cette année ne va pas déroger à la règle exceptée que la conférence s’est transformée en stream et décalé en juillet à cause du coronavirus.

Personnellement, je ne suis pas un grand fan de leur délire mais il faut croire que cela plait à certains. En tous les cas, ils peuvent se targuer d’avoir réussi à attirer l’attention des médias tous les ans. Pour cette année, Digital Revolver a opté pour un stream pré-enregistré ce qui a laissé libre cours à l’équipe habituelle de nous pondre une présentation déjantée de leurs titres à venir avec quelques invités de marqué comme Phil Spencer de Xbox ou encore Shuhei Yoshida de Sony. Alors quels sont les titres que les fans vont pouvoir découvrir? Voici la liste avec une petite présentation, des images et les vidéos. Tout en bas de cet article, vous pourrez (re)visualiser le livestream complet.

Shadow Warrior 3

Les plus anciens d’entre vous se souviennent sans doute de ce FPS sanguinolant qu’était Shadow Warrior. On va donc retrouver Lo Wang, le héros de service, dans une nouvelle aventure toujours aussi gore. Le but sera de capturer rien de moins qu’un ancien dragon et affronter nombre d’ennemis aussi bien humains que surnaturels. Et comme avant, il faudra jongler entre les armes à feu surpuissants et des sabres bien tranchantes. Lo Wang est encore plus agile avec la capacité à sauter partout, courir le long de murs ou utiliser son grappin pour atteindre de nouveaux sommets. Bref, un jeu d’action bien bourrin prévu sur PC pour le moment pour 2021.

Olija

Les fans de pixel art vont apprécier ce que propose ce Olija, un jeu d’action/aventure old school plutôt bien animé. Incarnant un naufragé dans une contrée inconnue nommée Terraphage, vous allez devoir tenter de vous échapper avec d’autres échoués de cette terre hostile. Armé de votre harpon légendaire, vous allez progresser dans ce Metroidvania truffé de pièges et d’ennemis. Olija est prévu sur Switch et PC pour l’automne 2020.

Fall Guys

Voilà un titre qui semble bien rigolo. Avec Fall Guys, on a un jeu multi-épreuves avec un gameplay entièrement basé sur la physique. Le principe est assez simple puisque toutes les épreuves seront des sortes de battle royale. Au début, vous serez 60 participants à tenter de gagner et il ne pourra en reste qu’un. A en juger par la vidéo ci-dessous, ça peut être très marrant. Et à l’instar d’un Fortnite, plus vous jouerez et plus vous pourrez personnaliser votre personnage. Sortie prévue le 4 août 2020 sur PS4 et PC.

Carrion

Ce jeu pixel art a un concept de base plutôt tentant. Pour une fois, au lieu d’incarner les humains héros, on va incarner le monstre de service dans un dédale de couloirs, de plateformes, etc. A vous d’incarner une sorte de blob ignoble et traquez, bouffez les humains qui vous ont emprisonné. Bref, foutez le bordel et la trouille à tous ces humains. Plus vous progresserez et plus votre bob grossira et pourra acquérir de nouveaux pouvoirs comme celui de contrôler des humains. Sortie prévu le 23 juillet 2020 sur Xbox One, Switch et PC.

Serious Sam 4

La saga Serious Sam de la Croteam va continuer avec enfin un opus techniquement plus abouti. Dans ce quatrième volet, il va falloir une fois de plus tenter de sauver le monde en jouant de la gâchette et combattre une nouvelle invasion. Jetez un coup d’oeil sur la vidéo et vous verrez que le Sam ne fait toujours pas dans la dentelle. Sortie prévue courant août 2020 sur PC et Stadia.

Blightbound

Arrivant en accès anticipé sur Steam et donc sur PC dès le 29 juillet, Blightbound est un jeu d’action/RPG où vous allez écumer nombre de donjons pour affronter des hordes d’ennemis en tous genres. Jouable à plusieurs en local ou en ligne, Blightbound met en scène trois héros qui vont affronter les abominations du Blight, un brouillard mystérieux qui englouti la terre. Vous aurez le choix parmi plusieurs classes et nombre de capacités, d’armes et d’équipements à l’instar d’un Diablo. Toutefois, le jeu se joue de profil et non avec une vue aérienne isométrique.

Weird West

Les co-créateurs de Dishonored et Prey ont quitté Arkane Studios pour lancer leur propre studio, Wolfeye Games. Leur premier bébé est ce Weird West, un action/RPG, se déroulant dans un far west fantastique et réimaginé. Dans ce contexte, vous allez tenter de découvrir le mystère entourant ce weird west. Le jeu fonctionne un peu comme une simulation permettant ainsi à chaque joueur de progresser selon leurs propres choix, styles, etc. Vous pourriez ainsi y jouer de manière bourrine ou être plus subtile et discret en se lançant dans une approche plus infiltration. Avec une vue aérienne et un style graphique soignée, ce Weird West est un titre à surveiller avec sa sortie prévue sur PC pour 2021.

Devolverland Expo

Ce titre est un peu un délire de la part de l’équipe de Devolver Digital. Disponible dès à présent sur Steam gratuitement, il permet aux joueurs de se balader dans un salon – E3? – abandonné après l’annulation de la dernière édition. A vous d’explorer le complexe, éviter les systèmes de sécurité pour découvrir des reliquats de gameplay et les trailers des jeux Devolver Direct. Bref un délire marketing original.