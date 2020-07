Ubisoft Forward – Nouvelles informations pour Watch Dogs Legion

Les fans de la série Watch Dogs ont dû ronger leurs freins. Initialement prévu pour le début de cette année, Ubisoft avait décidé de reporter le projet. Désormais, on a une meilleure idée du jeu avec de nouvelles informations, images et vidéos et enfin une date de sortie.

Après Chicago et San Francisco, Watch Dogs Legion va offrir comme terrain de jeu un Londres dans un futur proche. La capitale anglaise est sur le point de s’effondrer. Dans ce contexte, cet épisode va proposer un concept inédit à savoir la possibilité d’incarner tout personnage vivant dans la ville. Vous pourrez recruter qui vous voulez dans la capitale pour vous aider dans les missions. Chaque londonien possèdera ses propres compétences, histoire et personnalité qui pourront s’avérer utile pour votre mouvement de résistance. Avec l’anarchie qui règne dans la ville et une entité mystérieuse qui a piégé les DedSec, vous allez devoir tenter de combattre tout ce beau monde pour libérer Londres.

Vous pourrez ainsi recruter jusqu’à 40 membres pour votre groupe de résistants et face appel à eux en fonction des missions et de leurs compétences. Il faudra faire face à un milice payé par l’état anglais pour ramener la sécurité dans la cité. Seul hic, le patron de cette milice nommé Albion a d’autres plans. Si seulement vous n’aviez que lui à affronter. Vous aurez à faire avec d’autres factions tous à la recherche de prise de contrôle de la capitale anglaise. Avec ce concept, le joueur va devenir le boss d’une sorte d’entité Mission Impossible et profiter des compétences de chacun des membres pour réussir les missions. Cela va apporter un maximum de liberté et une grande variété de tactiques et stratégies possibles.

Techniquement parlant, Watch Dogs Legion supportera le Direct X Raytracing sur XSX et sur les PC avec des cartes Nvidia RTX. Ubisoft ne donne pas d’information concernant la PS5 et les PC sous GPU AMD par contre.

Comme d’habitude, Ubisoft prévoit plusieurs éditions :

L’Édition Gold comprendra le jeu de base et le Season Pass, qui inclura de nouvelles extensions de l’histoire principale, des missions DedSec supplémentaires, quatre héros uniques, l’Édition complète du jeu original Watch Dogs de 2014 et plus encore.

L'Édition Ultimate comprendra l'Édition Gold et le contenu digital de l'Édition Ultimate ainsi que trois nouveaux personnages, de nouveaux masques et quatre semaines de statut VIP permettant de gagner de l'argent in-game plus rapidement.

L'Édition Collector inclura l'Édition Ultimate, une réplique lumineuse de 38 cm du masque « Couronne DedSec », un accès instantané au masque dans le jeu, un SteelBook™ exclusif, trois stickers ainsi qu'une affiche de propagande recto-verso, tous inspirés de l'univers du jeu. Cette édition sera uniquement disponible sur l'Ubisoft Store.

Watch Dogs Legion est prévu sur PS4, Xbox One, PC et Stadia pour le 29 Octobre 2020. Il sera disponible sur PS5 et XSX au lancement des consoles. Ceux qui posséderont la version PS4 ou Xbox One pourront la mettre à jour pour jouer respectivement sur PS5 et XSX.