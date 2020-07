Konami officialise sa mise à jour eFootball PES 2021

Comment ça une mise à jour ? Au cas où vous ne l’auriez pas vu, Konami a récemment expliqué la décision de proposer une mise à jour payante de son eFootball PES 2020 en 2021. Voici donc venir une édition intermédiaire avant un nouvel opus totalement revu prévu pour l’an prochain sur next gen.

Konami annonce que son eFootball PES 2021 Season Update sera disponible le 15 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC pour 30€. Cette édition reprendra toutes les fonctionnalités que vous connaissez déjà sur eFootball PES 2020 mais avec nombre de mises à jour et de nouvelles données de joueurs et de clubs ainsi que le mode UEFA Europe 2020.

Voici les nouveautés de cette édition un peu spéciale :

Mise-à-jour de saison – PES 2021 est une mise-à-jour de l’épisode de l’an dernier, eFootball PES 2020, qui a été enrichi des dernières données de joueurs et de d’effectifs. En raison de la conclusion tardive de nombreuses ligues, les toutes dernières données pour certaines d’entre elles et pour certains clubs seront disponibles via une mise-à-jour disponible en téléchargement le jour de la sortie.

Contenu exclusif UEFA EURO 2020™ – En amont du tournoi désormais prévu pour 2021, le contenu exclusif UEFA EURO 2020™ sera disponible dès le lancement de PES 2021. Un mode tournoi hors-ligne UEFA EURO 2020™ sera disponible, de même que 55 équipes nationales, le Wembley Stadium, et bien plus encore. De quoi simuler le tournoi encore et encore, avant, pendant et après le véritable EURO.

Série Moments Iconiques – Les joueurs vont pouvoir revivre et recréer les moments mémorables de la carrière de stars du football dans le mode myClub.

Pour ce eFootball PES 2021 Season Update, Konami prévoit deux éditions :

Édition Standard – Cette édition disposera d’une pochette unique à l’effigie de l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, Lionel Messi. L’édition Standard de PES 2021 sera disponible en boîte ainsi qu’en téléchargement, au prix de 29,99 euros.

Édition Club – Pour la toute première fois, les éditions Club de PES 2021 seront disponibles exclusivement en téléchargement. Les clubs suivants disposeront d’une édition spécifique : le FC Barcelona, la Juventus, Manchester United, le FC Bayern ainsi qu’Arsenal FC. Chacune de ces éditions comprendra du contenu spécifique au club, comme des équipes myClub, des joueurs de la Série Moments Iconiques , des maillots exclusifs, des menus thématiques, et bien plus encore. Les éditions Club seront disponibles au prix de 34,99 euros.

Réduction pour les fans – Pour remercier les fans les plus loyaux de la série, une réduction de 20% sera appliquée à toute précommande d’une édition Club de PES 2021 effectuée depuis le menu d’eFootball PES 2020 (y compris la version LITE).

Bonus pour les vétérans – De plus, ceux et celles qui auront joué au mode myClub d’eFootball PES 2020 recevront un bonus spécial en fonction de leur avancée dans ce mode. Plus de détails à ce sujet seront disponibles sur le site officiel du jeu.

Ce lancement d’une version intermédiaire peut sembler étrange et risque de faire tiquer certains fans. On dira que l’équipe a décidé de s’octroyer une bonne partie des membres pour travailler sur l’avenir de la série avec les versions next gen à venir sur PES 2022. Considérez que cette édition tient d’un DLC plus que d’un titre complet.

eFootball PES 2021 Season Update sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 15 septembre 2020.