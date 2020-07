Microsoft arrête la production de la Xbox One X et de la Xbox One S Digital

Ce n’est pas vraiment étonnant même si le choix des consoles concernées peut surprendre. Microsoft annonce l’arrêt de production de certains modèles.

Ainsi, Microsoft annonce avoir décidé l’arrêt de la production de la Xbox One S All Digital Edition et de la puissante Xbox One X dès à présent. Evidemment, ces consoles sont encore disponible sur le marché pour un petit moment jusqu’à épuisement des stockes. Toutefois, Microsoft va continuer la production de la Xbox One S standard (celle intégrant le lecteur Blu-Ray 4K).

Cette annonce n’est pas étonnante puisque Microsoft a décidé une stratégie un peu particulière où tous les titres qui sortiront tourneront aussi bien sur la future Xbox Series X (XSX) que sur les consoles de la génération actuelle dont font partie les Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All Digital et Xbox One X. Cette décision devrait éclaircir la perception du public car trop de modèles risquait de compliquer le marketing et la communication.

Microsoft va donc garder la Xbox One S comme machine d’entrée de gamme pour qui veut se lancer à moindre coût. A l’autre bout du spectre, les hardcore et les geeks pourront opter pour la future XSX avec la puissance de calcul colossale comparée à la Xbox One S. Compte tenu du gap entre les deux machines, la fameuse et toujours non annoncée « Xbox Series S » nom de code Lockhart devrait trouver sa place entre ces deux consoles. La question est de savoir à quel moment Microsoft décidera de l’annoncer officiellement car il s’agit tout de même d’un sacré secret de polichinelle.

En tous les cas, Microsoft reconfirme sa volonté de maintenir la génération actuelle et la nouvelle génération de consoles sur le marché. Si c’est vouable, je pense que ça va compliquer les choses pour les développeurs voire les brider. On verra dans les prochains mois et premières années de la XSX.