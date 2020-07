Nouvelles vidéos et images pour Halo Infinite

La grosse superproduction attendue en même temps que la prochaine XSX est Halo Infinite. Et jusqu’à présent on n’avait pas beaucoup d’information à son sujet. Le Xbox Games Showcase permet d’en savoir et d’en voir un peu plus.

En plus des deux trailers qu’on vous propose ci-dessous qui n’étaient pas montré pendant le show, le stream de Microsoft a surtout montré une séquence de gameplay. Celle-ci se déroule plusieurs heures après le début de la campagne et permet de se faire une idée du gameplay général qui, sans surprise, est dans la lignée de ce qu’on a eu dans Halo 5 Guardians. Cette démo fait également apparaître une faction ennemie que les joueurs d’Halo Wars 2 avaient découvert : les bannis.

Pour 343 Industries et Microsoft, Halo Infinite est le projet le plus ambitieux de la saga. Sa taille correspondrait à deux Halo réunis histoire que les joueurs puissent apprécier un monde immenses. Le héros du jeu sera évidemment Master Chief.

Techniquement, sur XSX, on devrait avoir du 4K 60 images/seconde pour un gameplay bien fluide. On ne sait pas encore comment ce titre tournera sur la Xbox One et la Xbox One X. A noter qu’on a appris que cette démo tournait en fait sur un PC, Microsoft indiquant que la configuration utilisée permet une représentation de ce qu’on aura sur XSX. C’est vraiment étonnant qu’à quelques mois du lancement, Microsoft ait à faire une vidéo en utilisant une version PC. Est-ce que le développement a pris du retard et risque d’être reporté? D’ailleurs, Microsoft n’a toujours pas donné de date de sortie officielle.

Bref, on en saura certainement plus dans les prochaines semaines. Toujours est-il, à titre personnel, je n’ai pas trouvé la séquence de gameplay très excitante. On sent bien qu’il s’agit d’un titre cross-gen et j’ai du mal à vraiment voir ce que jouer sur XSX apporte réellement par rapport à la Xbox One X qui, logiquement, devrait être capable de faire tourner le jeu à la même résolution et framerate avec peut-être des effets graphiques moindres ou absents. La direction artistique du jeu est telle qu’on peine à s’extasier sur le visuel proposé dans la vidéo. Espérons que le jeu final soit plus « ouf ».

Halo Infinite est prévu sur XSX, Xbox One et PC.