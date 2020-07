Psychonauts 2 se montre enfin avec Jack Black

On peut dire que les fans de Psychonauts auront dû attendre vraiment longtemps pour avoir droit à une suite. Confirmé pour la première fois en 2018, ce projet va enfin voir le jour en 2021.

C’est lors du Xbox Games Showcase qu’on a pu voir une nouvelle vidéo de Psychonauts 2 par l’équipe de Double Fine Productions. Les fans du titre originel sorti en 2005 ne seront pas trop dépaysés puisqu’on va retrouver le même héros, Raz, dans un jeu d’action/aventure où le psyché est d’importance. Ce nouvel opus se déroule après les évènements du premier volet ainsi que de Psychonauts and the Rhomus of Ruin. Raz a enfin rejoint les Psychonauts mais il va rapidement découvrir que l’organisation ne tourne pas rond. Une taupe l’aurait infiltré.

Pour ce second volet, les acteurs du premier vont revenir ainsi que de nouveaux invités célèbres comme Jack Black. Celui-ci va incarner une mystérieuse boule de lumière qui va coopérer avec Raz. Raz aura de nouveaux pouvoirs psychiques pour progresser dans l’aventure. On peut ainsi noter le Time Bubble qui lui permet de ralentir les objets et obstacles pour créer des plateformes de fortune ou freiner des ennemis trop coriaces.

Même si Double Fine Productions a intégré le giron de Microsoft, Psychonauts 2 sortira non seulement sur XSX, Xbox One et PC mais également sur Mac, Linux et même PS4 en 2021. Et évidemment le jeu sera optimisé XSX. En attendant, voici déjà la nouvelle vidéo et une nouvelle galerie d’images.