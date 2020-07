PlayStation Plus – Les jeux gratuits d’août 2020

Sony dévoile les jeux qui feront partie de l’offre pour les abonnés PlayStation Plus pour ce mois d’août 2020. Fans de FPS et de multijoueur délirant, vous allez être servis.

Pour les jeux de ce mois-ci, leur disponibilité sera désynchronisée. Ainsi, vous pourrez récupérer Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered dès demain, mardi 28 juillet. Il sera disponible jusqu’au 31 août. Ce FPS n’est plus à présenter. Il s’agit du remaster de la campagne de Call of Duty Modern Warfare 2 souvent considéré comme le meilleur de la saga. Histoire de vous attirer à jouer en ligne, sachez qu’un week-end gratuit du samedi 8 août à 0h01 jusqu’au dimanche 9 août à 23h59 est prévu.

Le second titre est Fall Guys Ultimate Knockout. Vous pourrez le récupérer à partir du mardi 4 août et il sera également disponible jusqu’au 31 août. Ce titre hilarant est une sorte de battle royale jusqu’à 60 joueurs tenter de réussir des défis tout en étant le dernier survivant. Le jeu est basé sur un moteur physique. A vous de travers les obstacles, jouer les équilibristes, bref tout faire pour ne pas tomber et vous faire avoir par les pièges… et les autres joueurs.