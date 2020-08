Spider-Man sera gratuit et exclusif aux versions PS4 et PS5 de Marvel’s Avengers

La nouvelle va faire tiquer les futurs joueurs de Marvel’s Avengers sur Xbox et PC mais Square Enix et Crystal Dynamics ont confirmé que Spidey sera un personne exclusif aux PlayStation.

Je vois déjà les râleurs mais franchement cette information est guère étonnante. La licence Spider-Man appartenant à Sony aussi bien en jeu vidéo qu’au cinéma, rien d’étonnant à ce que son utilisation soit réservé à du matériel PlayStation. Après tout le Spider-Man d’Insomniac Games ainsi que le futur Spider-Man Miles Morales existent que sur des PlayStation.

Si Marvel’s Avengers proposera 6 héros au lancement, Crystal Dynamics a déjà confirmé au moins 4 de plus après la sortie et qui seront proposés gratuitement. Toutefois, difficile de savoir si Spider-Man fait partie de ces 4 supplémentaires ou s’ajoute à ces quatre là. Pour rappel, le premier héros DLC confirmé est Hawkeye.

Crystal Dynamics travaille d’ores et déjà à proposer leur version de Spider-Man. Ils espèrent en faire une reproduction aussi fidèle que possible avec ses nombreuses capacités le tout avec une certaine grâce. Il est à noter que ce Spider-Man n’est pas basé sur celui créé par Insomniac Games. Il s’agit d’une interprétation par Crystal Dynamics. On verra laquelle des deux équipes proposera le meilleur travail.

Puisque tout héros de Marvel’s Avengers auront des capacités spécifiques et tout un arsenal et équipement qu’on pourra améliorer, on peut s’attendre à un Spidey plus personnalisable.

Spider-Man sera proposé gratuitement sur Marvel’s Avengers début 2012 exclusivement sur PS4 et PS5 donc. On ne sait pas si cette exclusivité est totale ou seulement pour une certaine durée malheureusement. La licence Avengers obtenue par Square Enix l’a été auprès de Marvel. Allez savoir quelles sont les conditions précises de cette licence.

Marvel’s Avengers est prévu sur PS4, Xbox One et PC pour le 4 septembre 2020. Il bénéficiera d’une mise à jour gratuite au lancement de la PS5 et de la XSX pour qui basculera sur les consoles next gen.