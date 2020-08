Mortal Shell sortira dans deux semaines

Si vous êtes fans des Dark Souls-like, vous avez peut-être suivi le développement de ce Mortal Shell développé par Cold Symmetry et édité par Playstack. A en juger par le contenu, vous allez en chier.

Mortal Shell est donc un action/RPG dans la plus pure tradition des Dark Souls-like. Incarnant ce qui ressemble à un chevalier, vous allez devoir combattre nombre d’ennemis bien coriaces et faire preuve de stratégie tout en maîtrisant les techniques de combat. Action/RPG oblige, vous pourrez évidemment faire évoluer votre héros avec nombre d’équipements et d’armes.

Mortal Shell est développé par la jeune équipe de Cold Symmetry fondé en 2017 par des vétérans de l’industrie ayant bossé sur des titres comme des Call of Duty ou encore le récent Ghost of Tsushima. Autant vous dire que les petits gars maîtrisent leur sujet pour créer un titre digne d’un AAA mais qui sera proposé à petit prix, environ 30€ en téléchargement sur PS4, Xbox One et PC (via Epic Games Store). Il sortira sur Steam en 2021.

Mortal Shell sera disponible sur PS4, Xbox One et PC dès le 18 août 2020. En attendant jetez un coup d’oeil à la galerie d’images et la toute dernière vidéo. Alléchant non?