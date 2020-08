De nouveaux personnages jouables et des skins pour Crash Bandicoot 4 It’s About Time

Le dernier State of Play de Sony diffusé il y a quelques heures a permis de découvrir plus de détails sur le nouvel volet de la saga Crash Bandicoot prévu pour la rentrée. Il va y avoir de quoi faire.

L’équipe de Toys for Bob travaille d’arrache-pied pour terminer ce nouvel épisode totalement inédit, Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Si on retrouve les ingrédients plateforme qui ont fait le succès de la saga et les principaux protagonistes, l’équipe a voulu apporter du sang neuf et de la nouveauté pour varier les plaisirs ainsi que se mettre à jour.

Si Crash reste le héros principal, cette fois-ci, Coco sera de la partie. Vous pourrez d’ailleurs jouer à tous les niveaux aussi bien avec Crash ou avec Coco. Elle tient d’ailleurs un plus grand rôle dans le scénario de ce Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Mais ce n’est pas tout. On pourra également incarner sur certains niveaux des personnages Neo Cortex qui pourra utiliser son arme pour changer un ennemi ou des éléments sur son passage. On pourra également incarner Dingodile qui peut tout dévaster avec son gun capable d’aspirer et rejeter des éléments et aussi sa queue pour tout ravager. Bref, cela devrait être jouissif.

Pour varier les plaisirs, outre les classiques parties de plateforme, Crash Bandicoot 4 offrira aussi de nouvelles mécaniques de jeu comme glisser sur des rails, courir sur des murs, sauter de corde en corde, etc. Les masques Quantum apporteront des capacités inédites. Un des marques permet ainsi de changer le sens de la gravité pour atteindre des plateformes au plafond, un autre permet de ralentir le temps pour traverser sur des plateformes autrement trop rapides, ou encore le troisième masque permettant de transformer des objets pour les faire apparaître ou disparaître. Un quatrième masque est prévu mais l’équipe a décidé de nous en parler plus tard.

Enfin, avec l’aide de l’équipe de Beenox, Toys for Bob va apporter une expérience inédite nommée N.verted Mode. Avec ce mode, les niveaux auront un rendu totalement différent qui pourra impacter la lisibilité et donc le gameplay. On peut ainsi redécouvrir les niveaux avec un effet neon, ou progresser dans un autre en coloriant tous les éléments du décor au fur et à mesure de votre progression. Bref, cela semble un brin cosmétique mais cela devrait être fun et donner une raison de recommencer le jeu juste pour voir les niveaux sous une autre perspective.

Crash Bandicoot 4 It’s About Time est prévu sur PS4 et Xbox One pour le 2 octobre 2020. Le jeu devrait tourner sur PS5 et XSX même si rien n’est officiel pour le moment.