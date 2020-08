Microsoft reporte à 2021 le lancement d’Halo Infinite

Autant vous le dire tout de suite, à Playscope personne n’a été étonné d’apprendre cette nouvelle du jour. Microsoft a décidé – et ils font bien – de reporter la sortie d’Halo Infinite.

Via un tweet, le constructeur/éditeur annonce qu’en raison des chamboulements – entre autres sans donner plus de détails – dans le développement en raison de la pandémie de Covid-19, l’équipe de 343 Industries a décidé à contre-coeur de reporter le lancement du nouvel volet de la saga Halo à 2021 afin de faire en sorte que le jeu soit à la hauteur de leur vision et de l’attente des fans. Bref, discours classique pour annoncer un report.

Toutefois, difficile de ne pas penser que cette décision – aussi courageuse soit-elle – est une des conséquences du backlash que l’équipe a prise suite au gameplay montré lors du récent Xbox Games Showcase qui – quoiqu’en disent certains fanboys aveugles – était, autant être franc, catastrophique. Le discours de certains pontes de Microsoft indiquant qu’il fallait regarder la vidéo en 4K pour apprécier le travail était à la limite de l’affront pour tous les fans de jeux vidéo.

A Playscope, nous avons relayé les vidéos en version 4K immédiatement après le show et celle-ci n’a fait que conforter l’incrédulité qu’on a eu en regardant la démo. Le jeu semblait loin d’être fini. Donc oser dire à trois mois du lancement que l’équipe avait encore le temps c’était un peu prendre les gens pour des… vous voyez ce que je veux dire. Quiconque travaille dans cette industrie depuis des années – moi depuis plus de trois décennies – sait qu’à trois mois du lancement, un jeu est majoritairement terminé. C’est la phase des derniers corrections de bug en tous genres et/ou la phase de mise en place, d’assemblage de tous les éléments ensemble. Le rendu qu’on a vu lors de la démo laissait à penser que techniquement cela n’était pas au point. On s’était amusé à revoir notre propre vidéo de Killzone Shadow Fall sorti il y a 7 ans au lancement de la PS4 et il paraît presque plus beau et surtout plus riche, Halo Infinite faisant horriblement vide.

Bref, la décision de reporter le titre est la bonne tout simplement parce qu’ils n’auraient jamais réussi à sortir un jeu digne de la série des Halo vu l’état d’avancement du projet. En terme de communication et de marketing, Microsoft a fait une erreur stratégique. Et cela risque d’impacter le lancement de la Xbox Series X confirmée pour novembre prochain. La console va être lancée sans un seul titre fort – la majorité des titres internes à Microsoft ne verront pas le jour avant 2021 et au-delà. Cela va être difficile de convaincre les gamers de passer à la caisse si aucun titre ne vous pousse à vouloir la nouvelle machine. Et cela risque d’être le cas pour un moment puisque Microsoft a décidé que tous les titres fonctionneraient également sur les Xbox One et Xbox One X.