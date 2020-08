Sony annonce Ghost of Tsushima Legends

La dernière superproduction de Sucker Punch (Sly Raccoon, Infamous) connait un gros succès justifié. Certains comme votre serviteur ont certainement déjà terminé le jeu mais dans quelques semaines vous allez avoir du rabe gratuitement.

Sony et Sucker Punch annoncent ainsi Ghost of Tsushima Legends, une extension gratuite qui va apporter du multijoueur au titre originel. Non lié à la campagne solo et donc au héros Jin Sakai. Legends va se focaliser sur 4 combattants avec des lieux et des ennemis inspirés par le folklore et la mythologie nippon. Chaque héros fait partie d’une des quatre classes : samurai, chasseur, ronin et assassin. Chacun ayant leurs propres avantages et capacités. On quitte donc l’univers « réaliste » de la campagne solo pour un univers qui se rapproche plus de ce qu’on a découvert dans les NioH ou Sekiro.

Avec Ghost of Tsushima Legends, les fans vont pouvoir se lancer dans une série de missions d’histoire en coopération à 2. Le gameplay reprend évidemment ce qu’on a découvert dans la campagne solo mais va y ajouter quelques nouveautés côté magie et évidemment une coopération et une bonne synchronisation avec votre coéquipier.

Plus encore, vous pourrez également participer au mode survie qui permet de 2 à 4 joueurs d’affronter des vagues d’ennemis lors de missions dédiées avec divers ennemis du jeu originel mais également de nouveaux ennemis Oni ayant des pouvoirs surnaturels.

Enfin, un raid sera proposé un peu plus tard histoire qu’une escouade de 4 puisse s’y atteler avec bien plus de challenge.

Ghost of Tsushima Legends sera disponible à l’automne via une simple mise à jour. Jetez un coup d’oeil sur la bande-annonce pour vous faire une idée. Une raison de retourner au Japon :p