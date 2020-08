Microsoft uniformise toutes les interfaces Xbox y compris la XSX

Puisque le constructeur cherche à créer un écosystème Xbox où les joueurs pourront profiter de leurs jeux quelle que soit leur machine (Xbox One, XSX, PC ou via mobile avec le cloud gaming), Microsoft se doit d’essayer unifier un peu toutes les interfaces.

C’est la tâche qu’a tenté de faire les designers chez Microsoft. Ainsi, ils ont travaillé pour uniformiser les interfaces aussi bien sur les consoles Xbox One et la future XSX mais également sur PC, sur mobiles et dans les différents stores.

Concernant la XSX, à en juger par les images, les possesseurs de Xbox One ne devraient pas être dépaysé. La disposition semble très similaire. Il est vrai qu’avec la volonté d’avoir du contenu cross-gen, autant conserver une interface similaire quelle que soit la génération de la console.

Pour le reste, le nouveau look général ne me semble pas très éloigné de ce que Microsoft a mis en place sur le Xbox Store sur PC. Les designers ont essayé de proposer quelque chose de clair quelle que soit la machine utilisée avec des gabarits définis comme la forme des tuiles, les polices de caractères, les formats des illustrations et la disposition générale des éléments.

L’autre travail a été de rendre les interfaces les plus réactives possibles. Ainsi sur la XSX, le lancement de la console vers la page principale sera 50% plus rapide – pas bien difficile vu la tortue Xbox One actuelle. La présence du SSD devrait largement aider à speeder un peu tout ça.

Cette nouvelle expérience Xbox est prévu pour la fin d’année probablement à la même période que le lancement de la XSX.

En attendant de pouvoir l’expérimenter nous-même, voici donc les images des différentes interfaces et une bande-annonce.