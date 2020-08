Remnant From The Ashes – Le DLC Subject 2923 et Complete Edition disponibles

Si la campagne principale de Remnant From The Ashes et le premier DLC ne vous ont pas suffi, voici donc venir le second et dernier DLC, Subject 2923. Et si vous ne connaissez pas le jeu, une offre est également proposée.

Perfect World et Gunfire Games annoncent la disponibilité du second et dernier DLC Subject 2923 pour leur jeu d’action/RPG/survie Remnant From The Ashes. Ce DLC propose un tout nouveau mode campagne qui permet de conclure l’histoire du monde post-apocalyptique du jeu. On pourra ainsi découvrir deux nouvelles zones de jeu, de nouvelles quêtes, boss, armes, accessoires et ensembles d’armure.

Voici la liste détaillée de ce que propose ce DLC :

Un nouveau mode Campagne – Sujet 2923 : Les joueurs découvriront les origines des « rêveurs » et comment ils sont liés à la terrible Racine dans cette toute nouvelle campagne qui poursuit l’intrigue de Remnant: From the Ashes avec une expédition vers le Service Prime et plusieurs autres lieux inconnus.

De nouvelles zones remplies de quêtes et de boss : De la pleine campagne à une base militaire abandonnée sur la Terre en ruines, en passant par les sommets gelés et impitoyables du monde de Reisum, les joueurs devront relever de nouveaux défis intenses et poursuivre la lutte pour leur survie.

Un arsenal au complet : Les joueurs pourront équiper leur personnage afin de faire face à ces périlleuses expériences en choisissant parmi une myriade d’armes, modificateurs et accessoires exclusifs, ainsi que de nouveaux ensembles d’armure et leurs apparences spéciales.

Des modes Survie, Aventure et Hardcore mis à jour : De nouvelles menaces surgissent avec les monstres, donjons et boss de Reisum qui viennent enrichir les modes Aventure et Survie, et un ensemble de récompenses inédites attend les personnages Hardcore et les amateurs du mode Survie. Le mode Survie nécessite d’avoir le premier DLC.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas craqué sur ce titre, Perfect World propose une Complete Edition. Cette édition numérique comprend le jeu de base et les deux DLC dont Subject 2923. Elle est proposée à 50€ sur PS4, Xbox One et PC..