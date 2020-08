Activision dévoile son Call of Duty Black Ops Cold War

Si l’éditeur avait déjà montré un teaser – honnêtement sans grand intérêt – aujourd’hui, Activision montre enfin du visuel in-game. Les fans de la saga peuvent donc se réjouir. Et comme si cela était la mode, on retourne dans les années 80.

Call of Duty Black Ops Cold War nous renvoie en 1981 en pleine guerre froide. L’histoire reprend là ou l’avait laissé le premier Black Ops, vous serez donc de nouveau parti pour des opérations risquées dans le contexte particulier de l’époque. On va donc retrouver les agents de la CIA Alex Mason, Frank Woods et Jason Hudson pour une nouvelle campagne solo.

Ce nouveau Call of Duty Black Ops Cold War va partager des éléments avec Call of Duty Warzone puisqu’il va intégréer des fonctionnalités de progression partagées avec Warzone ainsi que nombre d’objets.

Comme prévu, il s’agira d’un titre cross-gen. Si vous commencez sur votre PS4 ou Xbox One et que vous décidez par la suite de passer à la console suivante de même marque, vous pourrez conserver votre profil, votre progression et vos stats.

Activision a prévu plusieurs éditions numériques dont une qui va faire tiquer certains. Ainsi l’édition standard proposera le jeu complet mais demandera 10€ supplémentaire si vous passez à la version next gen. L’édition numérique Cross-Gen, comme son nom l’indique, comprendra les deux versions. Enfin l’édition numérique Ultimate proposera les versions ainsi que le pack Land, Sea & Air et le pack Passe de Combat qui permet de passer immédiatement 20 paliers. Ce passe sera disponible à l’achat pour n’importe quelle saison après le lancement du jeu.

Si vous précommandez le jeu dès à présent quelle que soit l’édition numérique, vous aurez droit à des bonus sous la forme d’un pack Woods Operator immédiatement disponible et utilisable dans Modern Warfare et Warzone. Par ailleurs, vous aurez aussi droit à un accès anticipé à la bêta ouverte. Les possesseurs de PS4 auront en plus un accès encore plus anticipé puisqu’ils pourront goûter au jeu 5 jours avant ceux sur Xbox One et PC.

Call of Duty Black Ops Cold War sortira le 13 novembre 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Des mises à jour et des versions PS5 et XSX sont prévues pour peu de temps après.