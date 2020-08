Nouvelles images, nouvelles vidéos et date de sortie pour Little Nightmares II

Montré déjà lors de la Gamescom 2019, Bandai Namco et Tarsier Studios ont profité du show d’hier pour dévoiler de nouvelles vidéos, de nouvelles images et une date de sortie pour Little Nightmares II.

Une fois encore l’équipe de Tarsier Studios va nous entraîner dans un monde lugubre au possible où vous allez incarner Mono, un jeune garçon. Cette fois-ci, il sera accompagné de Six, l’héroïne du premier épisode, contrôlée par l’IA et qui vous aidera dans votre périple. Il faudra résoudre nombre de puzzles pour progresser et éviter les méchants de l’histoire, le Chasseur et la Maîtresse.

Vous allez pouvoir vous faire une idée avec les 3 vidéos ci-dessous et une nouvelle série d’images.

A noter que ceux qui achèteront les versions PS4 ou Xbox One pourront bénéficier de la mise à jour gratuite respectivement vers la version PS5 et XSX.

Little Nightmares II est prévu pour le 11 février 2021 sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, Switch et PC.