Nvidia offre Watch Dogs Legion PC pour tout achat d’une GeForce RTX série 30

Histoire de lancer les ventes qui devraient être bons surtout pour la GeForce RTX 3070, Nvidia va proposer une offre intéressante pour les fans de Watch Dogs et qui veulent taper de cloud gaming.

Ainsi pour tout achat d’une GeForce RTX 3070, 3080 ou 3090, Nvidia vous filera gratuitement le prochain Watch Dogs Legion sur PC. Le jeu a été optimisé pour profiter pleinement des capacités de ces nouvelles cartes graphiques. Le jeu profitera ainsi des effets de reflet possibles avec le ray tracing ou encore du Nvidia DLSS pour une meilleure performance et le HDR. Il faudra juste attendre la sortie du jeu prévu pour le 29 octobre pour le télécharger via code.

Mais ce n’est pas tout. Pour promouvoir son service de cloud gaming GeForce Now, Nvidia va également vous filer une année d’abonnement à GeForce Now pour vous permettre de jouer en streaming à vos jeux PC sur divers appareils. Vous pourriez par exemple jouer à vos jeux sur un ordinateur portable PC ou Mac ou sur un smartphone ou tablette Android minimum 5.0 et 2Go de RAM. Il est également possible de jouer sur Nvidia Shield et sur les Chromebooks.

Cette offre sera valable du 17 septembre au 29 octobre auprès des revendeurs participants.

Watch Dogs Legion est prévu sur PS4, Xbox One et PC pour le 29 octobre 2020. Les mises à jour vers PS5 et XSX sont prévues par la suite.