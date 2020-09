Nettoyez 100 étages dans Tom Clancy’s The Division 2

Cela fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de The Division 2. Il faut dire que cela fait aussi un moment, depuis la sortie de l’extension Warlords of New York, que je n’ai pas repris les armes. Mais une annonce de Massive pourrait m’y faire retourner.

En effet, lors de leur dernier livestream State of the Game (cf ci-dessous), Massive Entertainement a annoncé une nouvelle activité, The Summit (Le sommet en VF?). Il s’agit d’une nouvelle activité endgame pour ceux qui sont déjà d’un certain niveau. Les agents entreront dans une tour de 100 étages et devront les nettoyer étage par étage. Tous les 10 étages, vous aurez en outre un boss à affronter.

Bref, c’est une variante d’un mode horde ou survie qui va rappeler à certains le film The Raid. Cela rappelle également les missions Underground sur le premier The Division. A noter que faire les 100 étages prend du temps, vous pourrez toujours reprendre là où vous en êtes resté par rapport au dernier boss battu.

Cette activité est déjà disponible sur les serveurs de test sur PC. Elle sera disponible sur toutes les versions prochainement mais aucune date précise n’a été donné pour le moment. Elle sera uniquement disponible pour celles et ceux qui possèdent l’extension Warlords of New York.

Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.