Ride 4 sera optimisé pour la PS5

C’est via le blog PlayStation officiel que Milestone communiqué sur son futur Ride 4 sur next gen. Les futurs possesseurs de la PS5 vont avoir droit à un titre optimisé.

Prévu pour le 21 janvier 2021 (et je suppose sur XSX aussi), la version PS5 bénéficiera d’éléments spécifiques. Ainsi, les joueurs sur la prochaine console de Sony pourront jouer jusqu’en 60 images seconde et une résolution atteignant le 4K – cela implique je suppose qu’il s’agit d’un titre tournant à une résolution dynamique upscalée en 4K. Par ailleurs, la colorimétrie et surtout les textures seront de qualité supérieure à la version PS4 avec plus de détails pour les motos mais aussi les environnements. Les courses verront concourir jusqu’à 20 motards simultanément en ligne ou hors ligne. Et SSD oblige, Ride 4 bénéficiera de temps de chargement fortement réduits évidemment.

La DualSense de la PS5 sera également mise à contribution. RIde 4 utilisera les gâchettes adaptatives pour offrir une résistance différente pour les freins et l’accélérateur. Le jeu tirera partie également du retour haptique pour faire ressentir aux joueurs les vibrations de leurs motos.

Ride 4 est donc confirmé sur PS5 pour le 21 janvier 2021. On va supposer qu’il en va de même pour la version XSX. Les versions PS4, Xbox One et PC sont toujours prévues pour le 8 octobre 2020.