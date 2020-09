Plus d’un million et demi de téléchargements pour Streets of Rage 4

Il faut croire que vous êtes nombreux à aimer les bons vieux beat’em all. Dotemu annonce ainsi fièrement avoir vendu plus de 1.5 millions d’exemplaires numériques de son Streets of Rage 4.

Pour un jeu old school mais à la réalisation modernisée, Streets of Rage 4 a donc bel et bien trouvé un public. Cela pourrait donner des idées à d’autres développeurs puisque l’histoire du jeu vidéo regorge de sagas de ce genre qui sont restés dans l’oubli depuis (trop?) longtemps. Il suffit de se remémorer diverses vieilles licences de bornes d’arcade comme les Golden Axe, Double Dragon, Final Fight, Renegade ou même l’ancêtre Kung Fu Master.

« Nous sommes absolument ravis de l’accueil réservé à Streets of Rage 4. Nous remercions les fans pour leur aide précieuse depuis le premier jour, c’est pour cela que de nombreux éléments de cette mise à jour augmentent la rejouabilité pour ceux qui nous soutiennent depuis le départ. » déclare Cyrille Imbert, Executive Producer sur Streets of Rage 4 . « D’autres mises à jour sont actuellement en production, et nous aurons très bientôt plus d’éléments à partager à ce sujet. »

Pour ses nombreux fans, les développeurs ont pour l’occasion décidé de sortir une mise à jour qui apportera divers changements sur l’équilibre pour tous les personnages, une meilleure fluidité, stabilité et moins de latence dans le jeu en ligne ou encore nombre d’améliorations dans le gameplay quel que soit le niveau. Et évidemment, les équipes en profiteront pour corriger divers bugs ça et là.

Streets of Rage 4 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC.