Est-ce que le Xbox All Access est vraiment intéressant ?

Microsoft a donc annoncé le lancement prochain de son abonnement Xbox All Access qui comprend une console next gen, XSS ou XSX et un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Je vous propose qu’on fasse les calculs pour voir si ces offres sont intéressantes.

Comme indiqué dans ma précédente news, le Xbox All Access est la réponse de Microsoft à la suprématie de Sony. Le constructeur l’avait lancé aux Etats-Unis sur la Xbox One mais de mémoire jamais en France. L’impact de cette offre est inconnu puisque Microsoft n’a jamais communiqué de chiffres à ma connaissance.

Est-ce que cela va intéresser les gamers sur la XSS et la XSX ? Il faut voir la valeur de cette offre et peser le pour et le contre. Faisons un petit tableau en comparant le Xbox All Access XSS et XSX et l’achat de la console à son prix normal en y ajoutant 24 mois d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox All Access Xbox Series S Xbox All Access Xbox Series X Abonnement mensuel Xbox All Access 24,99€ 34,99€ Coût Xbox All Access 24 mois 599,76€ 839,76€ Coût des consoles hors abonnement 299,99€ 499,99€ Coût du Xbox Game Pass Ultimate dans l’abonnement Xbox All Access 24 mois 299,77€ 339,77€ Coût du Xbox Game Pass Ultimate dans l’abonnement Xbox All Access par mois 12,49€ 14,15€ Prix normal du Xbox Game Pass Ultimate par mois 12,99€ 12,99€ Différence par mois – 0,5€ + 1,16€ Différence sur 24 mois – 12€ + 27,84€

Sur le papier, l’offre est bonne surtout dans le cas de la XSS puisqu’elle revient moins cher (12€ économisé) que si vous achetiez la console et preniez 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate. Ce sont les abonnés Xbox All Access XSX qui paieraient un surplus comme crédit (27,84€ environ). Le Xbox Game Pass Ultimate intégrant l’accès à une centaine de jeux Xbox et PC, le Xbox Live pour le jeu en ligne et prochainement EA Play, l’offre est dans l’ensemble très bien mais surtout pour les gros joueurs.

Toutefois, je voudrais tempérer l’ardeur que certains vont avoir. Le Xbox Game Pass Ultimate comme tout service par abonnement est toujours alléchant mais il faut rapporter cela à vos usages. Combien d’entre vous ont des abonnements divers et variés que vous payez tous les mois en les oubliant probablement et que vous n’utilisez pas tant que cela ? Je suis sûr que vous avez tous des abonnements que vous pourriez annuler et ne souscrire qu’au besoin parce que tel ou tel mois vous avez du temps ou que le film/jeu qui vous intéresse sortira ce mois là. Bref, au lieu de se lancer dans ce Xbox All Access, voyons voir ce que donne par exemple les consoles avec un abonnement Xbox Live nécessaire pour le jeu en ligne.

Xbox Series S Xbox Series X Prix de la console 299,99€ 499,99€ Xbox Live sur 24 mois 119,98€ 119,98€ Coût Total 419,97€ 619,97€ Coût Xbox All Access 24 mois 599,76€ 839,76€ Economie 179,79€ 219,79€

L’économie est substantielle. Evidemment, à ces tarifs là vous n’avez pas le Xbox Game Pass Ultimate. Mais la somme économisée pourrait être utilisée pour des abonnements XGP Ultimate ponctuels. Cela représente en gros 13 mois pour la XSS et presque 17 mois pour la XSX. Ou alors ces économies peuvent servir à acheter des jeux qui ne sont pas dans le Xbox Game Pass Ultimate. Et je ne prends pas en compte le fait qu’il y a souvent des promos aussi bien sur les abonnements Xbox Game Pass que Xbox Live.

Vous perdez évidemment accès aux jeux XGP dès que vous arrêtez votre abonnement mais si vous réactivez le compte, vous avez de nouveau accès et pouvez reprendre le jeu où vous en étiez donc cela n’est pas vraiment gênant dans le cas d’abonnements ponctuels.

Maintenant, avant que certains d’entre vous ne s’excitent, je signale que l’avantage du Xbox Game Pass Ultimate est de proposer également l’accès au Xbox Game Pass PC. C’est super pour ceux qui ont également un PC, beaucoup moins dans le cas contraire. Autre avantage, à partir du 15 septembre, la possibilité de jouer via le cloud à des jeux du Xbox Game Pass sur votre mobile Android. Là encore c’est bien pour qui a le mobile compatible, moins pour les autres.

Bref, les abonnements sont intéressants et si vous n’avez pas du tout envie de gérer les abonnemens/désabonnements ponctuels, c’est une solution. L’offre des jeux avec notamment les titres Microsoft disponibles dès le lancement est un bon argument. C’est aussi une solution de financement finalement bien pratique pour qui ne peut ou n’a pas envie de sortir le prix fort d’un seul coup en cette fin d’année. Sur ce point donc, la stratégie de Microsoft se tient. A voir maintenant si cette offre va fonctionner car inédite et donc pas vraiment dans les usages et les habitudes des consommateurs.

Maintenant, si vous voulez mon choix personnel, je ne le prendrais pas. J’achèterai la console en une fois et je m’abonnerai au XGP lorsque des titres m’intéressent. J’essaie toujours de gérer mes abonnements de manière à plus ou moins optimiser les dépenses car mine de rien entre les abonnements jeux vidéo, films/séries, mobile, TV, internet, etc, ça commence à faire cher tous les mois, ne trouvez-vous pas? 😉