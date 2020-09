L’EA Play intégré dans le Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft a enfin dévoilé son plan de lancement de ses nouvelles consoles en tentant de proposer une offre complète comprenant le Xbox Game Pass. Et pour enrichir encore le catalogue, une soixantaine de titres d’EA Play vont s’ajouter à l’offre.

Jusqu’à présent la Xbox Game Pass Ultimate proposait une centaine de titres Xbox One accessible gratuitement moyennant un abonnement mensuel. L’abonnement permettait de même de retrouver un catalogue également sur PC. Microsoft va enrichir son offre sans changement tarifaire avec l’arrivée des titres EA Play (anciennement EA Access et Origin Access). L’ajout d’EA Play concerne également l’abonnement standard Xbox Game Pass sur PC mais curieusement pas celui sur Xbox One.

Ainsi, outre la centaine de titres Xbox Game Pass Ultimate, les futurs abonnés auront droit également à plus de 60 titres consoles ou PC du catalogue d’Electronic Arts et ses partenaires. Vous pourriez ainsi jouer à des titres comme FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, etc. Il s’agit toutefois de l’EA Play de base. Vous n’aurez pas accès aux titres EA lors de leur lancement réservés uniquement aux abonnés EA Play Pro. Ponctuellement, EA Play permet de découvrir des titres à leur lancement mais uniquement pour une dizaine d’heures de jeu.

Microsoft n’a toutefois pas officialisé la date de disponibilité d’EA Play sur le Xbox Game Pass Ultimate. Pour sûr avant la fin de l’année et au plus tard au lancement le 10 novembre des deux nouvelles consoles.

Pour rappel, à partir de la semaine prochaine, le 15 septembre, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront aussi tester le service de cloud gaming, connu jusqu’à présent sous le nom de code xCloud. Si vous avez un smartphone ou tablette Android assez récent, vous pourrez ainsi jouer à une centaine de jeux du Xbox Game Pass via le cloud. Certains des titres EA se retrouveront aussi sur xCloud.

Si vous avez une Xbox One/X ou si vous comptez acheter les futures XSS ou XSX, cet abonnement est plus qu’intéressant. Le Xbox Game Pass Ultimate coûte 13€ par mois.