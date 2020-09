Le Sommet sera disponible le 22 septembre sur The Division 2

Je vous ai parlé il y a quelques jours de l’arrivée imminente d’un nouveau mode pour les agents de la division. Ubisoft et Massive Entertainment confirment la sortie de son fameux Sommet pour le 22 septembre en même temps que la prochaine grosse mise à jour.

Avec la Title Update 11, les agents de The Division 2 vont pouvoir rempiler pour de nouvelles missions. Ainsi, le fameux mode Le Sommet va permettre à des escouades ou même à des agents solo de se lancer dans une sorte de mode horde où il faudra graver les 100 étages d’un immeuble blindé d’ennemis toujours plus puissants. Histoire que cela ne soit pas infaisable et trop long, il y a aura divers checkpoints où vous pourrez reprendre si vous mourrez. A l’instar du mode Underground qu’on a eu dans The Division premier du nom, chaque partie sera différente puisque les étages seront aléatoires.

Cette mise à jour lance également la saison 3 de The Division 2 Warlords of New York. Si vous possédez cette extension, vous aurez une nouvelle chasse à l’homme. Il faudra chercher un certain Bardon Schaeffer, le chef des Black Tusks. Et comme vous pouvez vous en douter, tout au long des missions, vous pourrez looter de nouvelles armes et de nouveaux équipements.

Mise à jour oblige, l’équipe en profite évidemment pour améliorer certains éléments comme :

Mods d’apparence (ou Transmogrification). Grâce à ce nouveau système ajouté au menu de personnalisation des personnages de The Division 2, les joueurs pourront personnaliser leur équipement avec une palette étoffée de couleurs et de teintes différentes.

Les pièces d’équipements telles que les masques, les sacs à dos, les gilets, les genouillères ou encore les étuis à gants pourront être personnalisées. Les mods d’apparence permettront aux joueurs d’obtenir le style dont ils ont toujours rêvé en modifiant l’apparence de leur équipement.

Les mods d’apparence deviendront un pilier du jeu pour tous les joueurs du niveau 1 au niveau 40.

L’amélioration de la qualité du butin “Rainbow” modifiera la façon dont l’équipement assigne le premier attribut à une pièce. Ce premier attribut aura désormais un certain pourcentage de chance de tomber sur le même attribut principal. Les joueurs trouveront moins de butins Rainbow, ce qui signifie que les objets pour un ensemble de marque (Wyvern) seront plus susceptibles de tomber sur un attribut lié à la compétence voulue.

Avec les emplacements de mods agnostiques, tous les éléments d’équipement changeront (masque, gilet, sac à dos) afin d’être compatibles avec n’importe quel type de mod d’équipement. Les joueurs pourront ainsi ajouter de la régénération de protection à leur build rouge sans devoir passer par une recalibration de l’emplacement de mod.

Massive Entertainment a également donné une information concernant The Division 2 sur next gen. Malheureusement, pas de patch spécifique à priori sur le jeu pour la PS5, XSS ou XSX. Le jeu tournera tout simplement parce que les nouvelles consoles sont rétrocompatibles. Aurons-nous droit ultérieurement à un patch permettant d’avoir des améliorations visuelles et techniques? Toutefois, Massive confirme que le cross-play cross-gen est prévu. Les joueurs sur PS4 et PS5 pourront jouer ensemble. De même entre les joueurs Xbox One et celles et ceux sur XSS et XSX. Par contre toujours pas de cross-play cross-plateforme.

Tom Clancy’s The Division 2 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.