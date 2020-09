Précommandez Little Nightmares II pour récupérer les bonus

Après un premier épisode aux petits oignons, Little Nightmares II se peaufine pour nous offrir toujours plus de visions horrifiques héritées de nos nuits cauchemardesques de bambins apeurés. Attention, les pré-commandes pour les versions physiques du jeu sont désormais ouvertes.

Little Nightmares II débarquera seulement en février 2021 mais propose dores et déjà sont lot de bonus et autres goodies pour les amateurs. L’édition Day One du jeu permettra d’accéder sans supplément au DLC « grenier des Nômes » et proposera en complément une mini-bande son au format digital, ainsi que le masque de Mokujin – personnage de bois emblématique de la série des Tekken de Bandai Namco – dont pourra être affublé Mono, le héros du titre.

La TV Edition, collector s’il en est, proposera pour sa part, en complément, la bande son complète du jeu sur une bonne vieille galette audio, un sympathique diorama mettant en scène Mono et Six, un Artbook, un Steelbook ainsi qu’une planche de stickers. Cerise sur la gâteau, un porte clé Mono disponible uniquement pour les pré-commande via le site marchand de Bandai Namco (à cette adresse) sera offert pour ceux optant pour la version Day One. Les acquéreur de la TV Edition se verront offrir quant à eux un artwork 3D. Pour les férus d’objets rares, une figurine en édition limitée est par ailleurs disponible dès maintenant sur le même site.

Little Nightmares II sera disponible à partir du 11 février 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (en version numérique seulement) et plus tard dans l’année sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Comme pour de nombreux titres, les possesseurs des versions PlayStation 4 et Xbox One pourront migrer sans supplément vers la nouvelle génération, via une simple mise à jour.