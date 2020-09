Ubisoft relance les jeux d’action/sports avec Riders Republic

Riders Republic, c’est peut-être finalement LA véritable surprise de ce nouvel Ubisoft Forward avec son concept relativement frais et ses atours relativement sexy, techniquement et graphiquement parlant.

Au menu de ce qu’on peut sans doute assimiler à une refonte de Steep façon 2.0, des courses compétitives endiablées entre riders de tout poil, en ligne et jusqu’à plus de 50 joueurs pour les épreuves dites « Mass Start ». Que ce soit, entre autres, en VTT, à ski, snowboard, wingsuit et même rocket windsuit (!), tous les sports les plus extrêmes et déjantés seront à votre portée pour tenter de remporter la victoire seul ou en équipes et, surtout, arriver en un seul morceau ! Voilà un mode qui pourrait bien cartonner dans le même esprit que le récent Fall Guys qui remporte tous les suffrages pour son concept et gameplay simple et accessible à tous.

Avec ses environnements reproduisant notamment les plus beaux et vertigineux parcs nationaux US comme la Vallée de Yosemite ou encore Canyonlands, le titre complètement barré des équipes d’Ubisoft Annecy pourrait bien faire parler de lui lors de sa sortie prévue pour le mois de février 2021. Gageons qu’une solide communauté en ligne se mettra en place et que le titre risque fort de se trouver une place de choix dans le cœur des streamers Twitch.

Riders Republic est donc prévu précisément pour le 25 février 2021 sur la longue liste de plateformes que voici: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Stadia et sur PC en exclusivité sur l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que sur UPLAY+, le service d’abonnement d’Ubisoft. On notera par ailleurs que les joueurs ayant acquis le jeu sur Xbox One ou PlayStation 4 pourront basculer sur Xbox Series X/S ou PlayStation 5 sans coût additionnel, sur simple mise à jour. Une pratique qui semble se généralisée chez les éditeurs afin de faciliter la transition vers la new gen et que l’on ne peut que saluer.

Il ne vous reste plus qu’à regarder les vidéos ci-dessous pour vous faire une idée. Tentant non?