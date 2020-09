La Xbox Series S ne proposera pas les améliorations 4K de la Xbox One X

Lorsque j’ai vu les caractéristiques de la Xbox Series S, j’ai eu comme un doute sur ses capacités sur différents points. Et l’un d’eux était sa capacité à faire tourner d’une certaine manière les titres de la précédente génération.

Comme soulevé par certains confrères comme Digital Foundry, j’avais un doute sur la capacité de la Xbox Series S à faire tourner les titres de la précédente génération tout en bénéficiant des améliorations qu’avait apporté la Xbox One X comme la résolution 4K. Le doute est devenu une confirmation puisque Microsoft a admis que la Xbox Series S fera tourner les anciens jeux Xbox One en partant de la version Xbox One S. La Xbox Series S y apportera tout de même diverses améliorations comme un meilleur framerate, un meilleur rendu des textures, des temps de chargement plus rapides ou ajoutant le HDR même pour des titres qui en étaient dépourvu. Mais la montée jusqu’en 4K n’est pas à l’ordre du jour.

Compte tenu des caractéristiques de la Xbox Series S plutôt permettant surtout le jeu en 1080p voire 1440p et de la volonté de Microsoft de proposer une console next gen moins chère, cela est relativement logique. Il faudra voir comment tourne un même jeu sur XSS et Xbox One X. La question ne se pose pas sur Xbox Series X où le but est de proposer du jeu en 4K.

Si vous n’avez pas d’écran 4K, cela n’est pas bien grave. Mais si vous en avez un ou comptiez en acquérir un prochainement, cette Xbox Series S n’est sans doute pas la console idéale. Après, c’est aussi une question de budget. De là à ce que Microsoft nous annonce – mon petit doigt me dit qu’ils le feront – une Xbox Series X sans lecteur pour moins cher…