Borderlands 3 sera mis à jour pour les PS5, XSS et XSX gratuitement

Si certains éditeurs ont décidé de faire payer les mises à jour de titres existants vers les next gen, d’autres plus sympas avec leurs clients le proposent gratuitement. Ce sera le cas de 2K/Gearbox pour leur Borderlands 3.

C’est lors du PAX 2020 que Gearbox Software et 2K ont confirmé qu’une mise à jour des versions PS4 et Xbox One vers PS5 et XSS/XSX va débarquer prochainement. Celle-ci permettra de faire tourner le jeu en 4K 60 images/seconde sur PS5 et XSX (probablement 1440p max sur XSS). Ne vous inquiétez pas, si vous aviez bien avancé sur le jeu sur votre PS4 ou Xbox One, votre progression et vos données seront également transvasés. Cette mise à jour, comme d’habitude, ne s’applique que si vous restez sur la même marque de console évidemment. Vous ne pourrez pas ainsi passer de la PS4 à la XSX ou de la Xbox One à la PS5.

Parallèlement, Gearbox Software a annoncé de nouvelles fonctions gratuites pour tous les possesseurs de Borderlands 3. Ainsi, il sera possible de jouer à plusieurs en local en divisant l’écran. A vous les parties de 2 à 4 joueurs. A deux joueurs, vous pourrez même choisir si vous voulez la division d’écran à la verticale ou à l’horizontale.

Borderlands 3 est disponible sur PS4, Xbox One et PC et arrive sur PS5, XSS et XSX prochainement via mise à jour.