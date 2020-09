Apple met à jour ses iPad et iPad Air

Cette année, Apple a fêté le dixième anniversaire du tout premier iPad que feu leur big boss Steve Jobs avait dévoilé en 2010. Pour cette rentrée, Apple s’occupe des deux modèles d’entrée de gamme.

Tout d’abord, Apple met à jour son iPad désormais à la 8ème génération. Commençant à 389€ pour le modèle avec 32Go (l’autre modèle propose 128Go), cet iPad bénéficie de la puce maison A12 Bionic intégrant le Neural Engine et d’un écran de 10,2 pouces 2160 x 1620 pixels de résolution. Par rapport à la génération précédente, ce nouveau modèle est 40% plus rapide pour les calculs et double la puissance de la partie graphique de quoi rendre tous vos jeux et apps performants et fluides. L’intégration du Neural Engine permet aux apps de bénéficier de capacités d’apprentissage pour des fonctionnalités telles que la réalité augmentée, l’occlusion de personnes, les performances de Siri et bien plus encore. La caméra arrière permet de filmer jusqu’à 1080p 30 images/seconde et des ralentis en 720p 120 images/seconde. La caméra frontale permet des photos de 1,2 megapixels et des vidéos 720p. Cet iPad 8ème génération est aussi compatible avec l’Apple Pencil 1ère génération. Les artistes pourront laisser libre court à leur créativité avec cet outil. Ce nouvel iPad est livré avec iOS 14 qui ajoute pas mal de nouvelles fonctionnalités à tous les iPads.

Mais l’annonce la plus intéressante concerne la mise à jour de l’iPad Air. Ce nouveau modèle ressemble énormément à la gamme supérieure, les iPad Pro. L’iPad Air 2020 reprend d’ailleurs le design des iPad Pro avec un écran 10,9 pouces avec moins de bezel d’une résolution de 2360 x 1640 pixels et l’absence du bouton home. Si les iPad Pro utilisent le FaceID, Apple a opté pour le bon vieux mais efficace TouchID. Mais où Apple a placé son TouchID s’il n’y a plus de bouton Home. Tout simplement sur le bouton Power de la tablette. Avant même les nouveaux iPhone et les prochains iPad Pro, Apple dévoile également sa nouvelle puce, l’A14 Bionic et l’intègre sur cet iPad Air 2020. Comme d’habitude, cet A15 Bionic regorge d’une grosse puissance et de capacités diverses et variées pour rendre la tablette performante. On pourra par exemple faire du montage 4K sans problème, profiter d’une plus grande fluidité et de meilleurs graphismes dans les jeux, etc. L’A14 Bionic présente 6 coeurs pour un gain de 40% c$oté CPU et de 30% côté GPU par rapport au précédent iPad Air. l’A14 Bionic intègre aussi un Neural Engine 16 coeurs deux fois plus rapide pour nombre de fonctionnalités d’apprentissage.

L’iPad Air voit également une mise à jour côté caméra. La caméra frontale est un FaceTime HD de 7 mégapixels F/2.0 permettant des vidéos 1080p à 60 images/seconde. Pour la caméra arrière, Apple a tout simplement repris la caméra 12 megapixels de l’iPad Pro pour des vidéos jusqu’en 4K 60 images/seconde. Les fans de ralentis pourront tourner jusqu’en 1080p à 120 ou 240 images/seconde. Le son est assuré par des haut-parleurs stéréo en mode paysage bien plus logiques lorsqu’on regarde des films, des séries ou lorsqu’on joue. Et comme les iPad Pro, on a droit à un connecteur USB-C. Pour la connectivité sans fil, Apple a opté pour la WiFi 6. Celles et ceux qui veulent utliser un Apple Pencil devront opter pour la seconde génération, l’Apple Pencil première génération n’étant pas compatible.

L’iPad Air sera vendu avec iOS 14 pré-installé. Il sera proposé en cinq coloris à des prix débutant à 669€ pour le modèle WiFi et 809€ pour le modèle WiFi+cellulaire tous deux pour 64Go de stockage. Il est possible d’opter pour des modèles à 256Go plus chers évidemment. Le 64Go devrait suffire pour la majorité des utilisateurs. En cas de manque de place, la présence de l’USB-C permet d’adjoindre facilement des périphériques de stockage pour transférer vos données.

APPLE IPAD AIR 2020

APPLE iPAD 8EME GENERATION