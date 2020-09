Devil May Cry 5 Special Edition annoncé sur PS5 et XSS/XSX

Marquant le retour de Nero et de ce cher Dante, Devil May Cry 5 avait su remettre la série sur les rails en 2019. Avec cette Special Edition qui débarquera « Day One » sur PlayStation 5, comme le veut la formule consacrée, Capcom nous offrira une refonte technique enrobée de ray tracing.

Le ray tracing dont on nous rabat les oreilles depuis la sortie des fameuses cartes graphiques Nvidia RTX série 20 (notamment) a su largement s’afficher dans la plupart des trailers du PlayStation 5 Showcase de ce soir. Pour la piqûre de rappel et pour faire simple, le ray tracing est une technologie de traitement graphique qui permet de gérer en temps réel et de manière crédible les effets de lumière : ombres, réflexions, réfraction, etc., en tenant compte des différentes réactions de la lumière selon les surfaces et objets qu’elle rencontre. Cette technique, réservée il y a encore peu à l’industrie du cinéma en images de synthèse (précalculées) se voit jetée sur le devant de la scène vidéoludique PC depuis une poignée d’années.

À ce titre, Capcom nous annonce la possibilité de choisir entre de la 4K UHD à 30 fps avec ray tracing activé, du 1080p (Full HD) 60 fps toujours avec ray tracing, ou du 1080p à 120 fps sans Ray tracing. Espérons que le standard à venir pour les futurs jeux « Next-gen » nous permette néanmoins de profiter d’un affichage 4K/60 fps sans forcément bénéficier du ray tracing.

Au-delà de ces promesses, gageons que les quelques ralentissements et problèmes de caméra pointés l’an dernier par Olivier-Brice dans son test seront également gommés, afin de profiter pleinement de ce petit coup de botox numérique. Au rayon des petits plus de Mr Capcom, nous trouverons également, pêle-mêle : deux nouveaux modes de difficulté, dont un mode turbo augmentant de 20% la vitesse d’exécution du jeu ainsi que le retour de Vergil en tant que perso jouable (et ce également sur PlayStation 4, Xbox One et PC).

Capcom et Devil May Cry 5 Special Edition nous donnent également rendez-vous au Tokyo Game Show 2020 qui aura lieu en ligne, du 23 au 27 septembre prochains, Covid-19 oblige.

Devil May Cry 5 Special Edition sera disponible dès le lancement de la PlayStation 5 le 19 novembre prochain sous nos latitudes et le 10 novembre sur Xbox Series X/S, en version digitale, uniquement dans un premier temps puis en version physique un peu plus tard.