Première vidéo de gameplay et nouvelles images de Demon’s Souls

Lors de son précédent showcase, Sony avait annoncé le remake de Demon’s Souls le titre à l’origine de ce qu’on appelle désormais les Dark Souls-like. Le nouveau showcase de la nuit dernière a permis de voir enfin du gameplay.

Ceux qui ont connu et adoré le titre à l’époque doivent déjà verser une larme et surtout être excité à l’idée de (re)découvrir leur jeu dans une réalisation de haut vol par l’équipe de Bluepoint Games à qui on doit le remake de Shadow of the Colossus par exemple.

Une fois encore, Demon’s Souls nous embarque dans le royaume de Boletaria. La mort n’est jamais la fin dans ce lieu. Et en tant que chevalier, vous allez devoir relever nombre de défis et combattre nombre d’ennemis et de boss.

L’équipe a tout amélioré et modernisé ce qu’il fallait tout en conservant le game design, la structure des niveaux et le scénario du titre originel. A en juger par la vidéo et les images, ce remake est vraiment très alléchant même pour un joueur comme moi qui avait pesté sur le titre originel 😉

Demon’s Souls est prévu uniquement sur PS5 pour le 19 novembre 2020. A noter que la vidéo indique la disponibilité sur PC. C’est une erreur que Sony va corriger.