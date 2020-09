Life is Strange Episode 1 est gratuit

Quel meilleur moyen d’attirer des joueurs sur un jeu à épisodes si ce n’est donner tout simplement le premier épisode gratuitement. C’est ce que fait Square Enix/Dontnod pour son Life is Strange 2.

S’il n’est pas nouveau, Life is Strange 2 reste sur le marché. Pour relancer l’intérêt du public ou toucher un public qui ne l’avait pas découvert à sa sortie, Square Enix et Dontnod mettent à disposition gratuitement le premier épisode de Life is Strange 2 sur PS4, Xbox One et PC dès à présent sur les stores respectifs.

Pour rappel, Life is Strange 2 est un jeu d’aventure où tous vos actes et décisions influenceront l’intrigue. Pour ce second opus, l’équipe française de Dontnod nous fait suivre le périple de deux frères, Sean et Daniel Diaz. Après un évènement tragique, la fratrie fuit le foyer, évitant la police tout en devant gérer le nouveau pouvoir de télékinésie de Daniel. Leur objectif ? Atteindre le Mexique pour s’y réfugier.

Life is Strange 2 existe en version physique comprenant tous les épisodes.