Le tarif piquant des cartes d’extension de stockage Xbox Series X/S annoncé

La nouvelle gamme de console next-gen Microsoft Xbox Series X/S s’inscrivant en théorie dans la surenchère technique, le stockage de chaque version de la machine doit également être à la page. En partenariat avec Seagate, des cartes d’extension de 1To seront disponibles à cet effet en fin d’année.

Avec un tarif annoncé de 219,99 $ (que l’on peut attendre à 219,99 € chez nous) pour 1 To supplémentaire, il faut bien avouer que l’addition est assez salée. Le format propriétaire n’aidant pas vraiment, il faut néanmoins garder à l’esprit que le SSD NVMe PCIe 4 x2 qui constitue le produit doit coller aux standards du SSD intégré à la Xbox Series X (et à sa petite sœur sans 4K, la Xbox Series S). Ceci afin de ne pas mettre en péril les temps de chargement que l’on nous promet toujours plus invisibles. Cette carte Seagate viendra se loger dans un emplacement dédié, à l’arrière des deux machines.

Evidemment, vu le tarif de cette technologie qui demeure pour l’heure assez récente, on pourra se poser la question de la légitimité de la Xbox Series S. Débarrassée de son lecteur Blu-ray et dédiée aux jeux en version numérique uniquement, la machine sera en effet commercialisée à 299 € à partir du 10 novembre prochain. Seul « hic », la capacité du SSD de ce modèle plafonnera à 512 Go, contre 1 To pour la XSX. C’est relativement peu pour une machine dédiée au jeu en téléchargement uniquement. On atteint de facto un total de 518.99 €/$ pour une machine moins puissante que la XSX vendue 499 €. À réfléchir, à notre humble avis !

Pour en revenir à la carte d’extension en question, il est probable que d’autres constructeurs soient autorisés par Microsoft à commercialiser plus tard des produits similaires. Cela pourra faire jouer la concurrence en termes tarifaires et n’en sera que bénéfique pour le consommateur.